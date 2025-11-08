Üst düzey yetkili yanıtladı: ABD, Şam'a üs kuracak mı, Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekecek mi?

Şam'da kontrolü elinde bulunduran cihatçı HTŞ örgütünün temsilcisi Ahmed Şara’nın yaklaşan Beyaz Saray ziyareti, hem ABD başkenti hem de Şam açısından tarihi bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Kaynaklar, Şam yönetiminin son aylarda ABD ile 'ortaklık' temelli bir ilişki kurma yolunda ilerleme kaydettiğini belirtiyor. Washington yönetimi, tıpkı Şara'nın lideri olduğu HTŞ gibi El Kaide çizgisinden gelen, 'terör örgütü IŞİD ile bağlantılı unsurlarla mücadele' kartını masada tutuyor.

Washington yönetimi, henüz iki ülke arasındaki ilişkiler için kapsamlı bir strateji açıklamasa da, Şam yönetiminden net talepleri olduğunu daha önce duyurmuştu.

Bu talepler arasında:

- IŞİD ile mücadelede iş birliği,

- Kuzeydoğu Suriye’deki tutuklu kamplarının kontrol altına alınması,

- Yabancı milislerin ülke dışına çıkarılması,

- Teröristlerin iadesi,

- Azınlık haklarının korunması,

- ve İsrail’le kalıcı barışa ulaşılması yer alıyor.

ŞARA'YA ÖVGÜLER...

ABD’nin özel temsilcisi Tom Brack, bu talepler konusunda, "Şara hükümeti doğru adımları atıyor" dedi ve açıklamasına, "Ancak süreç henüz başında ve tüm dosyalar açık, her iki tarafın da yoğun çalışması gerekiyor" sözleriyle devam etti.

ABD’li bir yetkili ise Al Arabiya’ya yaptığı açıklamada, "IŞİD ile mücadele, ABD’nin önceliğidir. Bu konuda Suriye hükümeti ve Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) ortak çabalarını destekliyoruz" dedi.

ASKERİ VARLIK SÜRECEK

ABD’li yetkili, “Irak’taki başarı, Amerikan güçlerinin bazı bölgelerden çekilmesine imkân tanıdı, ancak Suriye’nin kuzeydoğusu ve Tanaf üssündeki varlığımızı gözden geçirme planımız yok” diyerek, sahadaki hassas dengelere dikkat çekti.

Trump yönetimi, önceki dönemin aksine bu kez Suriye’deki askerî mevcudiyetini koruma eğiliminde. Donald Trump, önceki başkanlık döneminde birkaç kez Amerikan askerlerini çekmeyi denemiş, ancak dönemin Savunma Bakanı Jim Mattis’le bu konuda ciddi anlaşmazlıklar yaşamıştı.

ABD, ŞAM'A ÜS KURACAK MI?

ABD’li bir başka yetkili, “ABD, İsrail’in komşularıyla barış içinde yaşamasını istiyor ama bu şu an için bir temenniden ibaret” dedi.

Kaynaklara göre, Suriye ve İsrail arasında Güney Şam’dan Ürdün sınırına kadar uzanan bölgede askerî sınırlama anlaşmaları konusunda temaslar yürütülüyor, ancak resmî bir uzlaşmaya henüz varılmadı.

Son günlerde Reuters, ABD’nin “Şam yakınlarında İsrail-Suriye anlaşmasını izlemek üzere yeni bir askerî üs kuracağı” iddiasını ortaya atmıştı. Ancak Amerikalı yetkili bu haberi 'tamamen asılsız' olarak nitelendirdi.

Yetkşili, söz konusu iddiaları şu sözlerle yalanladı:

ABD’nin Suriye’de, Lübnan-İsrail veya Gazze’deki koordinasyon merkezlerine benzer bir yapı kurma planı yok. Bizim önceliğimiz IŞİD ile mücadele ve bu tür konular için bir koordinasyon merkezi gerekli değil.