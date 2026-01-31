Uydu görüntüleri ortaya koydu: İsfahan ve Natanz’daki nükleer tesislerde 'faaliyet' tespit edildi

Washington ile Tahran arasındaki tansiyonun yükseldiği bir süreçte çekilen son uydu görüntüleri, geçen yıl İsrail ve ABD saldırılarında ağır hasar gören iki önemli nükleer tesiste yeniden faaliyet başladığını gösterdi.

Associated Press’in (AP) haberine göre, görüntülerde İsfahan ve Natanz tesislerinde hasar görmüş iki binanın üzerine çatı inşa edildiği görülüyor. Bu, Haziran 2025’teki İsrail-İran çatışmalarından bu yana söz konusu tesislerde tespit edilen ilk büyük hareketlilik olarak kayda geçti.

DENETİM UYDUYLA YAPILIYOR

Yeni inşa edilen çatılar, sahadaki faaliyetlerin doğrudan gözlemlenmesini zorlaştırıyor. Ancak İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) denetçilerine erişim izni vermemesi nedeniyle, uydu görüntüleri şu anda tesislerin izlenmesindeki tek araç konumunda.

AP’ye konuşan kaynaklara göre, bu görüntüler, denetim açısından kritik bir boşluğu kısmen de olsa dolduruyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Nükleer güvenlik uzmanları, yeni çatının tesislerde kapsamlı bir yeniden inşa sürecine işaret etmediğini belirtiyor.

Washington merkezli araştırmacı Andrea Stricker’a göre bu faaliyetler, İran’ın saldırılardan sonra kritik varlıkların durumunu değerlendirme çabasının bir parçası olabilir.

Stricker, “Yetkililer, özellikle yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının saldırılardan sağ çıkıp çıkmadığını tespit etmeye çalışıyor olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP: İRAN ANLAŞMAK İSTİYOR

Gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik son açıklamalarının ardından geldi.

Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, İran’ın askeri bir saldırıdan kaçınmak için bir anlaşma yapmak istediğini öne sürdü. Tahran’a belirli bir süre tanıdığını ima eden Trump, bu sürenin detaylarını paylaşmadı; “Bir anlaşmaya varılmasını umuyorum. Aksi halde ne olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

TAHRAN: 'ADİL' MÜZAKERELERE HAZIRIZ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin ABD ile nükleer müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu, ancak bunun 'adil, dengeli ve eşit şartlarda' olması gerektiğini vurguladı.

Arakçi, İran’ın füze ve savunma kapasitesinin ise kesinlikle müzakere konusu olmayacağını yineledi.

KARŞILIKLI TEHDİTLER

Son haftalarda Washington yönetimi, Orta Doğu’daki askeri varlığını artırarak bölgeye Abraham Lincoln uçak gemisini sevk etti. Bu adım, İran’a yönelik baskının askeri boyutunu da güçlendirdi.

Tahran ise, olası bir ABD saldırısına 'derhal ve çok sert karşılık verileceği' uyarısında bulundu. Karşılıklı gerilim, ABD'nin bölgeye çok sayıda savaş gemisi sevk etmesiyle tırmandı.