Uyuşturucu baronuna ait 3 Ferrari satılacak: Geliri, kırsal projelere dahil olacak

15 Ekim 2022 Cumartesi, 17:54

Kolombiya'da uyuşturucu baronu Juan José Valencia Zuluaga'ya ait el konulan 3 Ferrari otomobili, açık artırmayla satılacak.

Kolombiya Özel Varlıklar Vakfı'nın (SAE) Başkan Yardımcısı Jaime Andrés Osorno, açık artırmanın 24 ve 25 Ekim tarihleri ??arasında gerçekleşeceğini söyledi.

Osorno, araçlardan elde edilen paranın bir kısmının, hükümetin "kırsal projeleri" kapsamında kırsal kesimdeki insanlara mali destek sağlayacağını söyledi.

Osorno, araçların satılması konusunda açık artırma için bir taban fiyat belirlenmediğini, arabalara teklif vermek isteyenlerin tekliflerini "kapalı zarf" içinde göndermeleri gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Uyuşturucu Baronu Zuluaga'nın araçları

Osorno ayrıca, en yüksek rakamı veren tekliflerin kazananlar olacağını, ancak açıklanmayan belirli minimum değerlere ulaşmadıkları takdirde satışın "geçersiz" ilan edilebileceğini de sözlerine ekledi.

Bazı kaynaklara göre beyaz, gri ve kırmızı olmak üzere üç Ferrari'nin biri en az 400 bin dolar değerinde.

JUAN JOSE VALANCİA ZULUAGA



3 lüks aracın sahibinin Kolombiya'nın en güçlü uyuşturucu karteli Clan del Golfo'nun üyesi "Falcon" kod adlı Juan José Valencia Zuluaga olduğu biliniyor.

Zulaga'nın, uyuşturucu kaçakçılığından ayda 160 bin dolar kar elde ettiği ve bununla çeşitli markalardan yaklaşık 30 "yüksek kaliteli" otomobil aldığı bildirildi.

Zuluaga, 2021'de Kolombiya'da yakalandı ve Temmuz ayında da ABD'ye iade edildi.