Uyuşturucu baronunun oğlu Netflix'le anlaşmaya vardı

Netflix'in 25 Ocak'ta yayına giren yeni mini dizisi Griselda hakkında açılan davada anlaşma sağlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 11:03
Uyuşturucu baronunun oğlu Netflix'le anlaşmaya vardı
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Kolombiyalı uyuşturucu baronu Griselda Blanco'nun hikayesini anlatan diziyle ilgili Blanco'nun ailesi Netflix'e dava açmıştı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, oğlu Michael Corleone Blanco ve onun eşi Marie, 17 Ocak'ta Miami'de bir mahkemeye başvurarak, ailenin izni olmadan Griselda Blanco'nun görüntüsü ve kimliğinin kullanıldığını öne sürmüş ve dizinin yayınlanmamasını talep etmişti.

Hollywood Reporter'da yer alan habere göre, Netflix'le anlaşmaya varan aile, bir daha hak talep etmemek üzere şikayetinden vazgeçti. 

Oğul Michael Blanco dava dilekçesinde, 2009-2022 periyodunda yapımcılarla bir araya geldiğini ve annesinin hikayesini anlatacağı söylenen bir kitap için onlarla bilgi ve belge paylaştığını söyledi.

Hikayenin dizi olacağını daha sonra medyada çıkan haberler üzerinden öğrendiğini belirten Blanco, Netflix'in kendisine konuyla ilgili hiçbir ödeme yapmadığına dikkat çekti.

Dizide Griselda Blanco karakterine hayat veren Sofia Vergara da, Netflix'le birlikte dava edilen isimlerden biri olmuştu. Vergara başrolünü üstlendiği dizinin aynı zamanda baş yapımcısı konumunda.

Dizinin bir diğer baş yapımcısı Eric Newman, geçen haftalarda açılan davayı, Narcos dizisinin yayımlandığı dönem Pablo Escobar'ın çocukları tarafından açılan davalara benzetmişti.

Newman, "Biz Griselda hakkında belgesel yapmıyoruz veya bir kitap yazmıyoruz. Bu nedenle, herkesi mutlu edecek ya da insanların 'Evet bunlar aynen yaşanmıştı' diyeceği bir hikaye anlatmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Dizi, yayına girdiği ilk haftada 89 ülkede en çok izlenen Netflix yapımı olmayı başarmıştı.


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