Uzayda 178 gün geçiren adam konuştu: 'Bir yalanı yaşıyoruz...'

Yayınlanma: 11.07.2024 - 17:27

Güncelleme: 11.07.2024 - 17:28

Ron Garan, ISS’e (Uluslararası Uzay İstasyonu) gitme cesaretini gösteren ve bir çoğumuzun muhtemelen anlayamayacağı şeylere tanık olmuş birkaç kişiden biri.

Ron Garan ve onun gibi astronotlar, ISS'deyken tanık oldukları ve 'genel bakış etkisi' olarak adlandırılan bir hissin sonucu olarak, Dünya'daki hayata tamamen yeni bir bakış açısıyla döndüklerini anlatıyor.

GENEL BAKIŞ ETKİSİ NEDİR?

Bu terim, astronotların uzaydaki pencereden dünyaya bakarken yaşadıkları bilişsel değişimi anlatıyor. Genel bakış etkisi, King's College London'a göre, uzay yolcularının 'beklenmedik duygular altında, ezici bir güzellik algısı ve diğer insanlarla bir bütün gibi hissederek Dünya ile bağlarının geliştirmesini' tanımlar.

Araştırmacılar, genel bakış etkisini, astronotların, rollerinin ağırlığını fark ettiklerinde hissettikleri 'beklenmedik ve ezici duyguları' tetikleyen 'kendini başarmış birinin içinde bulunduğu bir huşu’ haline benzetiyor.

EMEKLİ NASA ASTRONOTU ANLATTI

NASA'daki kariyeri boyunca uzayda 178 gün geçiren ve toplamda 71 milyon milden (114 milyon km) fazla yol kat eden Garan, bu fenomenin bir sonucu olarak Dünya'ya tamamen yeni bir bakış açısıyla döndüğünü söyledi.

62 yaşındaki astronot, Dünya'ya bu noktadan bakmanın kendisine burada 'bir yalanı yaşadığımızı' ve hepimizin yanlış şeylerle meşgul olduğumuzu fark ettirdiğini belirtti.

Garan, Big Think'e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Gezegenimizin atmosferinin inanılmaz inceliğini gördüm. O anda, kağıt inceliğindeki bu tabakanın gezegenimizdeki her canlıyı hayatta tuttuğunu şaşırarak fark ettim. Yaşamla dolu, yanardöner bir biyosfer gördüm. Ekonomiyi görmedim. Ancak insan yapımı sistemlerimiz, gezegenimizin yaşam destek sistemleri de dahil olmak üzere her şeye, küresel ekonominin tamamına sahip olduğu bir şirket gibi davrandığından, uzaydan bakıldığında bir yalanı yaşadığımız açıkça görülüyor."

DİĞER UZAY YOLCULARI DA KONUŞTU

Apollo 11 astronotu Michael Collins de Dünya'nın ne kadar 'kırılgan' ve 'küçük' göründüğünü görünce hayrete düştüğünü söylerken, Apollo 14'ten Edgar Mitchell bu deneyimin kendisine bir 'farkındalık patlaması' yaşattığını söyledi.

Ünlü uzay TV dizisi Star Trek'in yıldızı William Shatner da katıldığı bir yörünge altı uzay uçuşunda bu fenomeni deneyimledi ve aktör, 'ezici bir üzüntüyle' dolduğunu belirtti.

UZAY FİLOZOFUNUN YORUMU

Uzay filozofu olarak bilinen Frank White, "The Overview Effect: Space Exploration and Human Evolution" adlı kitabında bu konuya değindi. White, kitabında astronotlara benzer bir uyanış yaşamak isteyen dünyalılar için bazı tavsiyelerde bulundu.

White, NASA'nın ‘We Have a Podcast in 2019’ programında yaptığı konuşmada şu sözlerle genel bakış etkisine açıklık getirdi:

"Kendimizi bu organik sistemin bir parçası olarak görmeliyiz. Kaderimiz, farklı olduğunu düşündüğümüz diğer insanlarla bağlantılıdır. Farklı dinlere ve politikalara sahip olabiliriz, ama nihayetinde birbirimize ve yaşama tamamen bağlıyız. Her şey birbirine bağlıdır.

Bu bağlantının dışında bir farkındalık da var. Bu farkındalığı bilirsiniz; hepimizin birbiriyle bağlantılı olduğunu ve farklılıklarımızın o kadar önemli olmadığını bilirsiniz. Ancak, bu bilgiyi kalbinizle değil, beyninizle bilirsiniz. Astronotların deneyimleri, bu bağlantıyı deneyimlemeleri açısından büyük bir içgörü sunar. Onların yaşadıkları, bu bağlantıyı gerçekten hissetmelerini sağlar.”