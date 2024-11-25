Uzayda yeni keşif: Evrenin en genç gezegenlerinden biri bulundu!

Yayınlanma: 25.11.2024 - 11:41

Güncelleme: 25.11.2024 - 11:41

Astronomlar, evrenin derinliklerinde daha önce nadiren rastlanan bir keşfe imza attı. Henüz 3 milyon yaşında olan ve 'TIDYE-1b' ya da 'IRAS 04125+2902 b' adı verilen bir gezegen keşfedildi. TIDYE-1b, 4,5 milyar yaşındaki Dünya’dan yaklaşık bin 500 kat daha genç.

Kuzey Carolina Üniversitesi (UNC-Chapel Hill) yüksek lisans öğrencisi ve çalışmanın başyazarı olan Madyson Barber, “Astronomi, evrendeki yerimizi, nereden geldiğimizi ve nereye gidebileceğimizi anlamamıza yardımcı oluyor. TIDYE-1b gibi gezegenlerin keşfi, gezegen oluşumuna dair bir zaman yolculuğu yapmamıza olanak tanıyor” dedi.

TRANSİT YÖNTEMİYLE TESPİT EDİLDİ

Barber ve ekibi, NASA’nın TESS teleskopunu kullanarak TIDYE-1b’yi transit yöntemiyle tespit etti. Bu yöntem, bir gezegenin yıldızının önünden geçerken yıldız ışığını hafifçe karartması sayesinde gezegenin varlığının belirlenmesini sağlıyor.

"SIRA DIŞI EĞİKLİK..."

UNC-Chapel Hill’den Doç. Dr. Andrew Mann ise “Gezegenler genellikle gaz ve tozdan oluşan düz bir diskin içinde şekillenir. Güneş sistemimizdeki gezegenlerin hizalanışı bu düzene örnek oluşturur. Fakat TIDYE-1b’nin yıldızı ve diskiyle hizalanmamış bir yörüngesi var. Bu sıra dışı eğiklik, gezegen oluşumuna dair mevcut modellerimizi sorgulamamıza neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Dünya kadar yoğun olmasa da çapı Dünya’nın yaklaşık 11 katı olan TIDYE-1b, gezegenlerin 10 milyon yıldan daha kısa sürede de oluşabileceğine dair kesin kanıtlar sunuyor. Daha önce genç gezegenlerin azlığı, onların var olmadığını değil, yalnızca gaz ve toz tarafından gizlendiklerini gösteriyor.