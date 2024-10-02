Güneş Sistemi'ne yakın ilk kez bir gezegen keşfedildi

Yayınlanma: 02.10.2024 - 17:16

Güncelleme: 02.10.2024 - 17:16

Avrupa Güney Rasathanesi, ESO'nun internet sitesinde yer alan habere göre, "Very Large Telescope" (VLT) adlı gözlemevinde yapılan çalışmalar sonucu bir yılı yaklaşık 3,15 Dünya gününe eş değer olan bir gezegen keşfedildi.

Şili'de bulunan gözlemevinde yapılan 5 yıllık çalışmanın sonucu keşfedilen ve "Barnard b" adı verilen bu öte gezegenin yüzey sıcaklığının yaklaşık 125 santigrat derece olduğu saptandı.

"Barnard b"nin keşfinin, gözlemevinin Yüksek Kesinlikli Dairesel Hız Gezegen Araştırma Aracı (HARPS), Carmenes ve ESPRESSO spektrografları gibi birçok farklı araç ile teyit edildiği belirtildi.

Öte yandan araştırma verilerinin, 2018'de Barnard Yıldızı'na ait olduğu düşünülen bir gezegen keşfi üzerine yapılan çalışmanın verilerini desteklemediği görüldü.

Araştırma ekibi "Barnard b"nin keşfinin yanı sıra bu yıldızın yörüngesinde olabilecek 3 farklı öte gezegenin izlerine de rastladı.

Araştırmacılardan Jonay Gonzalez Hernandez, "Barnard b"nin şu ana kadar keşfedilmiş en düşük kütleli gezegenlerden biri olduğunu belirtti.

"Barnard b"nin yıldıza fazla yakın olduğu için Dünya'daki yaşama benzer bir yaşama sahip olmadığını vurgulayan Gonzalez Hernandez, gezenin yüzeyinde sıvı su bulundurmak için fazla sıcak olduğunun altını çizdi.

Çalışma, "Astronomy & Astrophysics" dergisinde yayınlandı.