Uzayda yüzen 12 milyar yıllık su kütlesi keşfedildi

Yayınlanma: 15.12.2023 - 13:58

Güncelleme: 15.12.2023 - 13:58

Dünya okyanuslarındaki tüm su hacminin toplamından en az 140 trilyon kat daha fazla olduğu tespit edilen su buharı kütlesi, kozmostaki en parlak galaktik çekirdeklerden biri olan bir kuasarda tespit edildi.

NASA'nın Jet İtiş Gücü Laboratuvarı'nda (JPL) görevli bilim adamı Matt Bradford basına demecinde: "Kuasarın etrafındaki bu ortam, bu devasa su kütlesini üretmesi bakımından benzersiz. Bu; suyun, en eski zamanlardan bu yana evrenin her yerinde yaygın olduğunun bir başka göstergesidir" dedi.

Gökbilimciler, evrenin erken dönemlerinde bile su buharı bulunduğunu öngördükleri için suyun keşfi sürpriz olmadı.

Ancak bu yolla, kuasarın doğası hakkında önemli bulgulara ulaşılabilecek.