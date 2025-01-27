Uzaydaki gizemli bir kara delik 'yanıp sönmeye' başladı

Yayınlanma: 27.01.2025 - 13:25

Güncelleme: 27.01.2025 - 13:25

Nature dergisinde yayınlanan 'Aşırı Süper Kütleli Bir Kara Deliğin En İç Yörüngesine Yakın Milli-Hertz Salınımları' başlıklı yeni bir çalışmada süper kütleli kara deliğin, hızı giderek artan parıltılar saçtığı ifade edildi. Gökbilimciler, daha önce hiç böyle bir şey görmediklerini söylüyorlar.

“1ES 1927+654” olarak bilinen kara delik, bir milyon güneş kütlesine sahip ve yaklaşık 270 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galakside bulunuyor.

MIT'de fizik profesörü olan ortak yazar Erin Kara'ya göre, “çok güzel olduğu için” bilim insanları 2018'den bu yana kara deliği izliyorlardı.

Araştırmacılar, son iki yıldır süper kütleli kara delikten X-ışını parıltılarının giderek artan bir sıklıkta çıktığını, her 18 dakikada bir iken her yedi dakikada bire düştüğünü söylediler. Bunun da daha önce hiç görülmemiş bir şey olduğu kaydedildi.

MIT'de fizik yüksek lisans öğrencisi olan ve keşfin yapılmasına yardımcı olan Megan Masterson, “Yanıp sönme hızında hiç bu kadar dramatik bir değişkenlik görmemiştik. Bu kesinlikle normal bir kara deliğe benzemiyordu” dedi.

Gökbilimciler bunun neden olabileceğinden emin değiller. En olası açıklama, dönen bir beyaz cücenin yavaşça kara deliğin kenarına doğru hareket ettiği, ancak bunun karadeliğin kenarında gezindiği, içine düşmeden yaklaştığı anlamına geldiği.

Masterson, “Bu, herhangi bir kara deliğin etrafında bildiğimiz en yakın şey olacaktır. Bu bize beyaz cüceler gibi nesnelerin bir olay ufkunun çok yakınında nispeten uzun bir süre yaşayabileceklerini gösteriyor” diye konuştu.