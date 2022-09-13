Uzaydan dönen astronotlarda DNA değişimi gözlendi
Bilim insanları, uzaydan dönen astronotların DNA'larının mutasyona uğradığı açıkladı. NASA, 20 yıl boyunca sürdürdüğü araştırmada astronotlardan alınan 14 farklı kan örneğinin hepsinde kök hücre DNA'sının değiştiğini belirtti.
Araştırmacı ekip, 1998 ve 2001 yılları arasında ortalama 12 günlük kısa süreli görevlerde yer almış 14 astronottan kan örnekleri aldı. Kanlar, test edilemeden önce en doğru sonuçları alabilmek için 20 yıldan fazla bir süre donduruldu.
"KABUL EDİLEBİLİR BİR SEVİYE..."
Uzay yolculuklarının kas dejenerasyonu gibi etkileri olduğu bilinirken güncel araştırma sonucunda mutasyona da yol açtığı ortaya çıktı. Mutasyon oranları henüz büyük endişelere yol açacak sınırı geçmemişti ve 'kabul edilebilir bir seviye' olarak açıklandı.
Araştırmanın amacı, derin ve ticari uzay uçuşlarının gelişimi ve daha uzak uzay yolculukları için geliştirilen Artemis programının başarısıyla uzun süreli yerçekimi eksikliğinin bilinmeyen etkilerini keşfetmekti.
MARS'TA HAYAT PLANLARI
Önümüzdeki 20 yıl içerisinde insanları Mars'a indirme planları kuran NASA, uzun vadeli uzay yolculuklarının insan vücudu üzerindeki olası etkilerini araştırmaya devam edecek.
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