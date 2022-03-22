Uzmanlar Rusya’nın ‘laboratuvar suçlamasi’na karşı çıkıyor
Ukrayna’da ABD Savunma Bakanlığı himayesindeki biyolojik laboratuvarda geliştirilen silahların belirli etnik grupları hedef aldığı iddia edildi.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitri Rogozin, biyolojik silahların, belirli ırktan kadınların üreme işlevini etkilediğini öne sürdü. Telegram hesabından açıklama yapan Rogozin, “Genel olarak belirli bir etnik grubun bağışıklık sistemini etkileyerek alerjilere, geleneksel gıdalara karşı toleranssızlığa ve hastalıklara yatkınlığa neden olarak savaşlar olmadan milletin bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve yok olmasına yol açıyor” ifadelerini kullandı. 2017’de biyolojik ve kimyasal güvenlik konulu hükümet komisyonuna başkanlık yapan Dmitri, “Pentagon’un Ukrayna ve Rusya’ya komşu diğer ülkelerdeki denek Slavlardan elde edilen biyomateryalleri kullanarak gerçekleştirdiği bu biyolojik deneylerin amacının, Rusya’nın Rus nüfusuna karşı bir ‘etnik silah’ geliştirmek olduğu ülkemiz liderliği açısından bir sır teşkil etmiyor” diye konuştu.
"UCUZ SENARYOLAR"
Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan Biruni Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı Nezih Hekim, “Böyle bir biyolojik savaşın gerek teorik gerekse de pratik olarak mümkün olamayacağını genetik ile uğraşan herkes bilebilir. Bu tür etnik silahlar ve kadınları kısırlaştırma haberleri gayet ucuz senaryolar” dedi.
"30 BİYOLOJİK LABORATUVAR"
Rus askeri güçlerine bağlı Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, ABD’nin Ukrayna’daki askeri biyolojik programı konusunda daha önceden açıklamalarda bulunmuştu. Kirillov, Pentagon’un eski Sovyetler Birliği coğrafyasında askeri biyolojik programlar yürüttüğünü belirterek “Ukrayna’da 30 biyolojik laboratuvarı içeren ağ oluşturuldu. Bunlar, bilimsel araştırma ve sıhhi epidemiyolojik olarak iki türdür. Askeri kuruma bağlı Black and Veatch şirketi, söz konusu projelerin uygulanması sürecinde yer alıyor” ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland bu ayın başında, Ukrayna’da biyolojik araştırma tesislerinin olduğunu, Kiev ve Washington’un bu tesislerdeki içeriklerin Rus güçlerin eline geçmesini önlemek için birlikte çalıştıklarını belirtmişti. Ancak ABD, daha önce söz konusu laboratuvarlarda biyolojik silah üretildiği iddiasını yalanlamış, iddiaların “Rusya’nın dezenformasyon kampanyası olduğunu” savunmuştu.
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