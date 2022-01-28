Bilim insanları duyurdu: Omicron varyantının geçmeyen semptomu açıklandı

28 Ocak 2022 Cuma, 16:37

Vuhan’da tespit edildikten sonra mutasyona uğrayarak milyonlarca insana bulaşan koronavirüsün Omicron varyantı ile ilgili dikkat çekici bir açıklama İngiliz medyasından geldi.

İngiliz medyası, araştırmacıların Omicron varyantının en sık rastlanan belirtilerinden birinin uzun haftalar boyunca geçmediğini aktardı. Bilim insanları ve uzmanların görüşlerine yer veren Daily Star ve Express gazeteleri, koronavirüsü atlatmayı başaranların uzun haftalar ve hatta aylar boyunca sırt ağrısı çektiğini yazdı.

Sözcü'nün aktardığına göre; Omicron varyantının semptomlarının önceki virüslerden farklı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre Birleşik Krallık’ta 1.3 milyon kişinin uzun Covid-19’la mücadele ettiğini duyurdu.

"GEÇMEYEN SIRT AĞRISI ŞİKAYETİ GÖRÜLÜYOR"

Omicron varyantının uzun vadeli etkilerinin henüz anlaşılmaya başlandığını belirten uzmanlar sırt ağrısının en yaygın semptomlardan biri olduğunu söylerken, “Son dönemde Omicron’dan iyileşenlerin geçmeyen sırt ağrısı şikayetinde bulunduğu görüyoruz” açıklamasını yaptı.

Dr. Ann Mary, “Sırt ağrısı virüs kaynaklı hastalıklarda yaygın olur. Fakat Omicron varyantına yakalanan hastalarda sırt ağrısı daha çok görülüyor, koku ve tat kaybı ise daha az görülüyor” dedi.