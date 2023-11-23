Uzmanlara göre ısınmanın en hesaplı yolu bu!

Yayınlanma: 23.11.2023 - 13:21

Güncelleme: 23.11.2023 - 13:23

Soğuk kış aylarının gelip çatmasıyla birlikte, yükselen enerji fiyatlarının yansıyacağı doğalgaz faturaları, hepimizin öncelikli gündemi haline geldi.

MyPlumber'dan uzmanlar, insanların evlerini ısıtırken hep aynı acemice hatayı yaptığının özellikle altını çizdi.

İşte, enerji tüketimini daha ucuz hale getirebilecek bazı ipuçları:

UZMAN TAVSİYESİ

Uzmanlara göre, doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu "zamanlayıcılar". Bu sayede önceden ayarlayıp, eve gelmeden hemen önce radyatörlerinizin açılmasını sağlayabilirsiniz. Bu da tüm gün enerji harcamadan sıcacık bir eve adım atmanın en ucuz yoludur.

MyPlumber'a göre, "Zamanlayıcılar, merkezi ısıtma sisteminizi daha verimli bir şekilde kontrol etmenizi sağlar. Termostatınızı el yordamıyla ayarlamaktan kaçının. Sıcak bir yuvaya girmek, ve sıcacık bir odada uyanmak için zamanlayıcı kullanın..."

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

MyPlumber'dan uzmanlar, doğalgazı sürekli açık tutmanın, gerektiği zaman açmaktan daha ucuz olduğu savının bir "şehir efsanesi" olduğunu söylüyor.

Uzmanlara göre, kombinizin her açılışta radyatörü ısıtmak için daha fazla enerji sarf ettiği doğrudur, ancak bu, kombinizi 7/24 çalışır durumda tutmaktan daha az maliyetlidir.

Dolayısıyla, merkezi ısıtma sisteminizi sürekli düşük sıcaklıkta bırakırsanız, daha kabarık doğalgaz faturaları ödersiniz.

Temel olarak, doğalgazı yalnızca ihtiyaç duyulduğunda kullanmak, uzun vadede enerji ve dolayısıyla para tasarrufu yapmanın en iyi yoludur.