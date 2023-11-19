Doğalgazı düşük derecede sürekli açık bırakmak ısınma maliyetini azaltır mı?

Yayınlanma: 19.11.2023 - 10:20

Güncelleme: 19.11.2023 - 10:28

Enerji fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı şu günlerde, evlerimizi en hesaplı şekilde nasıl ısıtabileceğimiz konusundaki öneriler her zamankinden daha büyük önem taşıyor.

O halde, enerji kullanımı ve dolayısıyla doğalgaz faturalarını mümkün olduğunca düşük tutarken sıcak kalmanın en iyi yolu nedir?

Isıtmayı ihtiyaç olduğunda açmak mı, yoksa kombiyi her zaman açık, fakat çok daha düşük bir seviyede tutmak mı?

Londra merkezli MoneySavingExpert (Para Tasarrufu Uzmanı), bu soruya yanıt aradı...

EN EKONOMİK SEÇENEK

MSE uzmanları, bu sorunun çok net bir cevabı olmadığını kabul ediyor ve en ekonomik seçeneğin büyük ölçüde "evinizin ihtiyaç duyduğu enerji miktarına" bağlı olduğunu söylüyor. Bu da doğrudan evinizin büyüklüğü ve yalıtımın kalitesiyle ilgili.

Uzmanlara göre, doğalgazı tüm gün en düşük derecede çalıştırmanın diğer seçeneklere göre "daha az maliyetli olduğu" fikri ise bir şehir efsanesi. Isıtmayı yalnızca ihtiyaç duyulduğunda açmanın uzun vadede enerji ve dolayısıyla para tasarrufu yapmanın en iyi yolu olduğu konusunda ise netler.

YALITIM FAKTÖRÜ

Bu noktada anlaşılması gereken en önemli şey, evinizi ısıtmak için gereken toplam enerji miktarı.

Şöyle ki; belli bir miktar enerjinin sürekli olarak evinizden dışarı sızdığı bir gerçek, ne kadar sızdığı ise yalıtımınızın ne kadar iyi olduğuna bağlı.

Basit bir mantık kurmak gerekirse; ısıtıcıyı tüm gün açık tutarsanız, gün boyunca enerji kaybedersiniz, bu nedenle evinizi yalnızca ihtiyacınız olduğunda ısıtmak her zaman daha hesaplı bir yöntemdir.

KARŞIT GÖRÜŞ...

Fakat "sürekli açık bırakma" seçeneğini savunan uzmanlar da yok değil ve temel görüşleri ise aşağıdaki gibi:

"Tüm radyatör vanalarını sonuna kadar açmak ve ısıtmayı tüm gün düşük seviyede tutmak gerekir. Zira doğalgaz her açılıp kapandığında duvarlarda yoğuşma birikmesi olur. Bu yoğuşma, ısının evin dışına iletilmesine yardımcı olur. Yani ısı, dışarı daha hızlı sızar ve sonuç olarak ısınmak için daha fazla enerji sarfiyatı gerekebilir..."

En başta söylediğimiz gibi; doğru yöntem, evinizin büyüklüğü ve yalıtımın kalitesiyle ilgilidir.