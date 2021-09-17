Uzun Covid-19'la ilgili son araştırma: Çocuklarda ne kadar sıklıkla görülüyor?

17 Eylül 2021 Cuma, 11:10

Mayıs ve Haziran 2021 arasında gerçekleştirilen İsrail Sağlık Bakanlığı çalışması, ebeveynlerin yüzde 11,2'sinin koronavirüsten iyileşen çocuklarının semptomlar yaşamaya devam ettiğini söylediğini ortaya koydu.

6 ay sonra, durumdan etkilenen çocukların sayısının üç ile altı grubu arasında yüzde 1,8'e kadar düştüğü belirtildi.

Ancak, 12 ile 18 yaş arası çocukların uzun vadeli semptomlar yaşama olasılığının daha yüksek olduğu görüldü. Bu yaş grubunun yüzde 4,6’sının şikayetleri altı ay sonra hala devam etti.

OLASILIK DAHA YÜKSEK

Ayrıca, çocuklardaki semptomatik Covid-19 vakalarında, asemptomatik olanlara göre uzun Covid’in gelişme olasılığının daha yüksek olduğu keşfedildi. Semptomları olan 12 ile 18 arasındaki çocukların toplam yüzde 5,6'sında, asemptomatiklerin ise yüzde 3,5'inde uzun Covid görüldü.

İsrailli yetkililer, "Sonuç olarak, dünya çapındaki kümülatif bulgulara dayanarak, corona virüsün yalnızca yetişkin nüfus üzerinde değil, aynı zamanda çocuklar üzerinde de uzun vadeli etkileri olduğu açıktır. Bildirilen uzun vadeli hastalık oranı, İsrail'de uzun vadeli semptomları olan binlerce çocuk olduğu anlamına geliyor” açıklamasını yaptı.

Diğer taraftan, daha önce ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky, çoklarda uzun Covid görülme sıklığının yalnızca yüzde iki ile yüzde üç arasında olduğunu belirtmişti.

Kaynak: NTV