Vakalar ani artışa geçti, önlem kararı alındı: Türkiye sınırına kadar dayandı!

Avrupa'da hızla artan kızamık vakaları, Yunanistan'da da görülmeye başlandı. Yurtdışı kaynaklı olduğu belirtilen kızamık virüsü tehlikesine karşı önlem kararı alındı.

AA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 18:19
Vakalar ani artışa geçti, önlem kararı alındı: Türkiye sınırına kadar dayandı!
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Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunca (EODY) yapılan açıklamada, Romanya, Fransa, İngiltere ve Avusturya'da kızamık vakalarındaki ani artışa işaret edildi.

Yunanistan'da 2022 ve 2023'te kızamık vakasına rastlanmadığının altı çizilen açıklamada, 2024'te ise yurt dışıyla bağlantılı iki kişide kızamık virüsünün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığının kızamık virüsünün Yunanistan'da yayılmasını önlemek amacıyla nüfusun aşılanmasına odaklanacak özel bir sağlık ekibi oluşturulmasına karar verdiği bildirildi.

Özellikle endişe edilecek bir durumun olmadığı ifade edilen açıklamada, virüse karşı halkın bilinçlendirilmesinin önemi vurgulandı.


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