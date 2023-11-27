Kızamık vakalarında artış: Uzmanlardan aşı uyarısı

Yayınlanma: 27.11.2023 - 13:25

Güncelleme: 27.11.2023 - 13:26

Son zamanlarda kızamık vakalarında görülen artışlarla ilgili uyarılarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Murat Çağlar Erol, aşı takvimine uymanın önemine dikkat çekti. Dr. Erol, kızamık aşısının minimal yan etkilere sahip olduğunu belirterek, aileleri çocuklarını 9. aydan 4 yaşına kadar olan dönemde aşı takvimine uymaya çağırdı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yayımladığı rapora göre, dünya genelinde kızamık vakalarında yüzde 18'lik bir artış ve ölümlerde yüzde 43'lük bir artış görüldüğünü aktaran Uzm. Dr. Erol, Türkiye'de de benzer bir durumun yaşandığına vurgu yaptı. Aşılanma oranlarındaki düşüşün artışa neden olduğunu belirten Dr. Erol, kızamığın aşı ile kolayca önlenebilen bir hastalık olduğunu ifade etti.

BELİRTİLER GRİPLE KARIŞTIRILABİLİR

Kızamığın başlangıç belirtileri olan grip ve nezle tarzı belirtilerle başladığını söyleyen Dr. Erol, hastalığın ciddi komplikasyonlara yol açabileceğine dikkat çekti. Bu komplikasyonlar arasında zatürre ve beyin zarı iltihabının da bulunduğunu belirtti.

Uzm. Dr. Erol, Türkiye'de 2005 yılında başlayan kızamık aşılama programıyla 2012 yılına kadar kızamığın neredeyse tamamen ortadan kaldırıldığını hatırlattı. Ancak, aşı karşıtlığının artmasıyla birlikte yeni vakaların ortaya çıktığını belirtti. Aşı konusunda endişe yaratmamak gerektiğini ifade eden Dr. Erol, aşının minimal yan etkilere sahip olduğunu ve ciddi bir risk taşımadığını söyledi.

AŞI PROGRAMINA UYMAK TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

Türkiye'de şu anda 9. aydan başlayıp 4 yaşına kadar olan dönemde 3 doz kızamık aşısı yapıldığını belirten Dr. Erol, 1 doz aşının 11 yıla kadar antikor koruyuculuğunu sağladığını, ikinci dozun ise bu süreyi 15 yıla çıkardığını açıkladı.

Ailelere seslenen Dr. Erol, aşılamaya destek vermeleri ve çocuklarını aşı takvimine uygun şekilde aşılatmaları çağrısında bulundu. Aşı programına uymak, hastalığın oluşmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak adına önemli bir adım olduğunu vurgulayan Dr. Erol, aileleri bilinçlendirme konusunda sağlık profesyonellerinin çabalarının artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.