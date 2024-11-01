Valencia'daki sel felaketinde ölü sayısı 160'a dayandı, 'onlarca' kayıp var

Yayınlanma: 01.11.2024 - 15:25

Güncelleme: 01.11.2024 - 15:25

İspanya medyasında 40 bine yakın kişinin halen elektriksiz olduğu bildiriliyor. Yüz binlerce kişi suya erişim sıkıntısı yaşıyor ve yıkanmak için su birikintilerine başvurulduğu gözleniyor.

Afet bölgesinde açlık nedeniyle süpermarketlere girildiği, gıda ve giyim malzemelerinin alındığı görülüyor.

Hükümet 2 bine yakın askerin yardım çalışmaları için yönlendirildiğini duyurdu.

Selden zarar gören binlerce araç, sürüklenerek yolları ve caddeleri tıkamış durumda. Bu da yardım çalışmalarını yavaşlatıyor.

İspanyol medyasına konuşan sigorta şirketleri, maddi anlamda ülke tarihinin en büyük felaketinin yaşandığını aktarıyor.

Sel felaketinde köprüler çöktü, yollar kullanılamaz hale geldi. Bölgeye demiryolu seferlerinin de en az 15 gün yapılamayacağı kaydediliyor.

Çoğu genç binlerce kişinin, temizleme çalışmalarına katılmak için afetten en çok etkilenen bölgelere gittiği aktarılıyor.

İspanya hükümeti, hayatını kaybedenlerin anısına 3 gün yas ilan etti.

Aşırı yağış uyarıları da yapılmaya devam ediyor. Ülkenin batı bölgeleri için uyarılar yapıldı.

TSUNAMİ GİBİ VURDU

Selden çok ağır etkilenen Paiporta sakinleri sel suyunun "tsunami gibi" aktığını anlattı.

Bu yerleşimde BBC’ye konuşan eczane sahibi Miguel Guerrilla, “Buradaki herkes hayatını kaybeden birini tanıyor. Kabusu yaşadık” dedi.

Uluslararası haber ajansları, tek bir su kaynağına doğru sıraya girmiş yüzlerce insanı gösteren kareler paylaşıyor.

Yüzlerce kişi de geçici sığınaklara yerleştirildi.

Real Madrid ile Valencia arasında bu hafta sonu oynanacak karşılaşma da ertelendi.

İspanya'nın en kötü sel felaketi 1996 yılında yaşanmıştı. Biesca şehrindeki sellerde 87 kişi ölmüş, 180 kişi yaralanmıştı.

Reuters haber ajansı bunun ölü sayısı açısından 2021 yılından beri Avrupa'da yaşanan "en kötü" sel felaketi olduğunu söyledi.

Almanya'da 2021 yılında meydana gelen sellerde 185 kişi hayatını kaybetmişti.

Bilim insanları bölgede aşırı hava olaylarının iklim değişikliği nedeniyle arttığı uyarısında bulunuyor.

Uzmanlar, Akdeniz'in ısınmasının suyun buharlaşmasını hızlandırdığını, bunun da şiddetli yağışları tetiklediğini söylüyor.

İspanyolca baş harfleri üzerinden DANA adı verilen bir hava olayının son sel felaketinde etkili olduğu kaydediliyor.