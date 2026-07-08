Vatikan’da cinsel saldırı soruşturması: Kardinal görevlerinden çekildi

Fas’ın başkenti Rabat’ın Başpiskoposu olan İspanyol Kardinal Cristóbal López Romero, yetişkin kadınlara yönelik “uygunsuz davranış” suçlamalarının ardından kamusal görevlerinden geçici olarak çekildiğini açıkladı.

Vatikan’ın resmi haber sitesi Vatican News’te yayımlanan açıklamada, Katolik Kilisesi’nin iddialara ilişkin ön soruşturma başlattığı belirtildi.

74 yaşındaki López Romero, hakkında “yetişkin kadınlara yönelik uygunsuz davranış” suçlamaları bulunduğunu kabul etti ancak cinsel saldırı, şiddet ya da taciz iddialarını reddetti.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan kardinal, “Ne saldırı ne şiddet ne de cinsel tacizde bulundum” ifadelerini kullandı.

López Romero, Vatikan soruşturmasıyla tam işbirliği yapacağını bildirdi. Soruşturmanın etkilenmemesi için kamusal dini törenlere başkanlık etmeyeceğini ve pastoral faaliyetlere katılmayacağını açıkladı.

Kardinal, bu kararın soruşturma sürecine müdahale etmemek amacıyla alındığını belirtti.

EN AZ 5 KADIN SUÇLAMADA BULUNDU

Suçlamalar ilk olarak AFP tarafından gündeme getirildi. Ajansın haberine göre en az beş kadın, López Romero hakkında cinsel saldırı suçlamasında bulundu.

Vatikan soruşturmasının ön aşamada olduğu, iddialara ilişkin nihai bir karar verilmediği belirtildi.

Cristóbal López Romero, 2018’den bu yana Rabat Başpiskoposu olarak görev yapıyor. 2019’da kardinal ilan edilen López Romero, Katolik Kilisesi içinde görece ilerici isimlerden biri olarak görülüyordu.

Romero’nun geçen yılki papalık seçim sürecinde olası adaylar arasında adı geçen isimlerden biri olduğu da belirtilmişti.