Vatikan’dan dijital çağ hamlesi: 'Fenomen rahipler' zirvede buluşuyor

Vatikan, pazartesi günü başlayacak olan dijital evanjelizasyon (vaaz) zirvesinde binin üzerinde katılımcıyı bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Etkinlik, sadece din adamlarını değil, aynı zamanda dijital içerik üreticisi rahipleri, keşişleri ve laik sosyal medya kullanıcılarını da kapsıyor.

Zirvenin ana hedefi, özellikle Avrupa'da hızla artan sekülerleşmeye karşı Katolik Kilisesi’nin genç kuşaklara ulaşmasını sağlamak.

Bu kapsamda sosyal medyada hem görünüşleri hem de içerikleriyle dikkat çeken bazı rahipler de davetliler arasında yer alıyor.

Medya ve takipçileri tarafından “hot priest” (yakışıklı rahip) olarak adlandırılan bazı din adamları, zirvede özel ilgi görüyor. Öne çıkan isimlerden bazıları şöyle:

Giuseppe Fusari: 58 yaşındaki rahip, dövmeleri, vücut geliştirme tutkusuyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda sanat tarihçisi olan Fusari'nin Instagram’da 60 binden fazla takipçisi var. Paylaşımlarında kutsal metinlerle birlikte spor fotoğrafları ve kişisel düşüncelerine yer veriyor. “Sosyal medya insanları çekmenin yollarından biri,” diyor.

Cosimo Schena: 46 yaşındaki rahip, kurtardığı köpeği Storm ile çekilmiş şiirsel gönderiler paylaşıyor. Takipçi sayısı 450 bini aşan Schena’nın dijital varlığının, bağlı olduğu kilisede katılımı ikiye katladığı bildiriliyor.

Ambrogio Mazza: 34 yaşındaki Mazza, Instagram ve TikTok’ta toplam 460 binden fazla takipçiye ulaşmış durumda. Gitarla kısa vaazlar verdiği videolar ve günlük yaşamından sahnelerle gençlerle güçlü bağ kurmayı başarıyor.

AMAÇ: 'İNANCI, DİJİTAL DÜNYAYA TAŞIMAK'

Vatikan yetkilileri, sosyal medyada kullanılan “hot priest” tanımlamasına doğrudan bir yanıt vermese de, zirvenin asıl amacının din adamlarını dijital çağın iletişim araçlarına uyumlu hâle getirmek olduğunu vurguluyor.

Etkinlik, Vatikan’ın İletişim Dairesi tarafından düzenleniyor ve içerik üretimi, dijital etik, sosyal medyada inanç temsili gibi başlıklarda eğitimler içeriyor.

Bu zirve, ağustos başında gerçekleştirilecek olan Gençlik Yılı (Jubilee of Youth) buluşması öncesinde düzenleniyor. Dijital strateji, Papa Francis döneminde başlatılmış, halihazırda Papa Leo XIV döneminde de sürdürülüyor.

Vatikan, dijital çağın gereklerine ayak uydurarak, özellikle genç kuşakla yeniden bağ kurmayı hedefliyor.