Vatikan’dan tarihi kopuş kararı: Gelenekçi Katolik grup aforoz edildi

Vatikan, Katolik Kilisesi’nin modernleşme reformlarına karşı çıkan gelenekçi Aziz Pius X Rahipler Kardeşliği’ne yönelik sert bir karar aldı. Topluluğun İsviçre’nin Ecône kentindeki ruhban okulunda Papa 14. Leo'nun onayı olmadan dört yeni piskopos takdis etmesinin ardından Vatikan, söz konusu adımı “şizmatik eylem” olarak nitelendirdi.

Vatikan’ın İnanç Doktrini Dikasterliği tarafından yayımlanan kararda, yeni takdis edilen dört piskopos ile törende yer alan iki piskoposun aforoz edildiği açıklandı. Kararda, topluluğun Katolik Kilisesi ile bilinçli bir kopuş anlamına gelen şizm oluşturduğu belirtildi.

Vatikan’ın kararı yalnızca piskoposlarla sınırlı kalmadı. Aziz Pius X Rahipler Kardeşliği’ne bağlı rahiplerin de şizmatik kabul edildiği ve aforoz yaptırımına tabi olduğu bildirildi.

Ayrıca topluluğun ayinlerine katılan müminlere de uyarı yapıldı. Vatikan, topluluğa “resmen bağlı kalan” kişilerin de şizmatik sayılacağını ve Katolik Kilisesi’nin en ağır yaptırımlarından biri olan aforozla karşı karşıya kalacağını duyurdu.

Kararda, topluluğa bağlı rahiplerin yönettiği günah çıkarma ve evlilik sakramentlerinin geçersiz sayıldığı da belirtildi. Bu adım, Vatikan’ın son yıllarda topluluğu yeniden Roma ile tam birlik içine çekmek amacıyla sağladığı bazı kolaylıkların da geri alınması anlamına geliyor.

PAPA'NIN ÇAĞRISINA RAĞMEN TÖREN YAPILDI

Aziz Pius X Rahipler Kardeşliği, çarşamba günü yaklaşık beş saat süren bir ayinle dört yeni piskoposu takdis etti. Törene binlerce kişinin katıldığı bildirildi.

Papa 14. Leo, daha önce topluluğa çağrı yaparak kilisenin birliği adına bu adımdan vazgeçilmesini istemişti. Ancak topluluk, piskopos takdislerinin kendi müminlerine hizmet edebilmek için gerekli olduğunu savundu.

Topluluğun lideri Rahip Davide Pagliarani, törendeki konuşmasında Papa’ya saygısızlık etmediklerini, aksine Katolik inancını koruma iddiasıyla hareket ettiklerini ileri sürdü.

Aziz Pius X Rahipler Kardeşliği, Fransız Başpiskopos Marcel Lefebvre tarafından 1970’te kuruldu. Topluluk, Katolik Kilisesi’nin 1960’larda yapılan İkinci Vatikan Konsili ile benimsediği modernleşme reformlarına karşı çıkıyor.

İkinci Vatikan Konsili, Katolik Kilisesi’nin diğer Hristiyan mezhepleri, Yahudiler ve farklı dinlerle ilişkilerinde önemli değişiklikler getirmiş; ayrıca ayinlerin yalnızca Latince değil, yerel dillerde de yapılmasının önünü açmıştı.

Lefebvre, 1988’de Papa’nın onayı olmadan dört piskopos takdis etmiş; bunun üzerine Vatikan hem Lefebvre’yi hem de takdis edilen piskoposları aforoz etmişti.

Papa 16. Benediktus, 2009’da toplulukla uzlaşma çabaları kapsamında bu aforozları kaldırmıştı. Ancak topluluk Katolik Kilisesi içinde hukuki statü kazanamamıştı.

VATİKAN'DAN “GERİ DÖNÜŞ KAPISI AÇIK” MESAJI

Vatikan, kararla birlikte topluluğa bağlı kişilerin Katolik Kilisesi ile yeniden tam birlik içine dönebileceğini de belirtti. Açıklamada, Vatikan’ın müminleri “şefkatli bir anne gibi” kabul etmeye hazır olduğu ifade edildi.

Buna karşın, topluluktan ayrılmak isteyenler için özel bir Vatikan yapısı kurulmadı. Sürecin, dünyanın farklı ülkelerindeki Vatikan temsilcilikleri ve yerel piskoposluklar aracılığıyla yürütüleceği bildirildi.

Vatikan’ın kararı, Roma ile birlik içinde olan bazı gelenekçi Katolik çevrelerde de dikkatle izlendi.

Latin ayinine bağlılığını sürdüren ancak Vatikan’la bağını koparmayan bazı gruplar, piskoposlara yönelik aforoz kararını kilise hukukunun doğal sonucu olarak değerlendirirken, rahipler ve müminlere yönelik yaptırımların kapsamını “alışılmadık derecede sert” buldu.