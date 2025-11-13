Vatikan, İsa’nın göründüğü iddialarını reddetti

Fransa’nın kuzeyindeki küçük Dozule kasabasında 1970’lerde yaşandığı iddia edilen İsa görünümleri, Vatikan tarafından resmen “doğaüstü değil” ilan edildi. Yeni karar, Papa Leo tarafından onaylanan doktrinel talimatla açıklandı.

Dozule’de yaşayan Katolik bir kadın, 1970’lerde İsa’yı tam 49 kez gördüğünü iddia ederek büyük yankı uyandırmıştı. Kadın, İsa'nın kendisine mesajlar dikte ettiğini ve kasabanın tepesine 7,38 metrelik bir haç dikmesini istediğini söylemişti.

Vatikan’ın doktrin ofisi tarafından yayımlanan açıklamada, “Söz konusu iddia edilen görünümler… kesin olarak doğaüstü kökenli değildir ve bu belirlemenin gerektirdiği tüm sonuçlar geçerlidir” ifadelerine yer verildi.

Katolikler, İsa ve Meryem gibi kutsal figürlerin zaman zaman mucizevi şekilde ortaya çıkabileceğine, bu görünümlerin mesajlar, dualar ya da barış çağrıları taşıyabileceğine inanıyor.

Bu nedenle Vatikan, olası görünümler için resmi bir inceleme sistemi uyguluyor ve özellikle maddi çıkar amacıyla kullanılabilecek vakalara karşı uyarıda bulunuyor.

DOZULE KARARININ GEREKÇELERİ

Talimat metninde, Dozule’deki iddiaların yalnızca doğrulanamaz olmakla kalmadığı, aynı zamanda sahte bir kıyamet kehaneti içerdiği belirtildi.

Bahsi geçen “görünmede”, dünyanın 2000 yılından önce sona ereceği öne sürülmüştü. Vatikan metni bu noktada netti:

“Bu sözde kehanetin gerçekleşmediği açıktır.”

Açıklamada ayrıca şu ifadeler dikkat çekti:

“Haç, tanınmak için 738 metre çelik ya da betona ihtiyaç duymaz; bir kalp lütufla dokunup affetmeye açıldığında yükselir.”

Vatikan, geçmişte bazı görünümleri resmen kabul etmişti. Bunlar arasında:

1531’de Meksika’da Guadalupe Meryem Ana,

1930’larda Polonyalı rahibe Faustina Kowalska’ya İsa’nın görünmesi

gibi örnekler bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Vatikan ayrıca, Katoliklerin Meryem’e atfedeceği unvanlara ilişkin yeni bir karar yayınlamış, Meryem’in “dünyanın ortak kurtarıcısı” olarak adlandırılamayacağını belirtmişti.