Vatikan: Meryem, dünyanın kurtarıcısı değildir

Vatikan, Katolik dünyasında yüzyıllardır süren teolojik bir tartışmaya son verdi.

Papa Leo’nun onayladığı yeni bir doktrinsel karara göre, Hz. İsa’nın annesi Meryem, “dünyanın kurtarıcısı ya da ortak kurtarıcı (co-redeemer)” olarak anılamayacak.

Vatikan’ın inanç doktrinlerinden sorumlu en üst kurumu tarafından yayınlanan metinde, “Bu unvan, Hristiyan inancının temel hakikatleri arasında dengesizlik ve kafa karışıklığı yaratabilir” ifadelerine yer verildi.

“İSE TEK KURTARICIDIR” VURGUSU

Yeni karara göre, insanlığın kurtuluşu yalnızca İsa’nın çarmıha gerilmesi ve ölümüyle mümkün olmuştur.

Metin, Meryem’in “kurtuluşun kapılarını açan aracı” olduğunu vurgulasa da, “İsa’yla aynı düzeyde bir kurtarıcı” olarak görülmesinin inanç dengesini bozacağı belirtildi.

ÜÇ PAPA ARASINDA SÜREN TARTIŞMA SONA ERDİ

Meryem’in “co-redeemer” olarak adlandırılması, Vatikan içinde onlarca yıldır tartışma konusuydu.

Papa Francis, 2019’da bu fikri açıkça reddederek, “Meryem oğlundan hiçbir pay almak istemedi. Bu düşünce saçmalıktır” demişti.

Papa Benedict XVI da aynı görüşü paylaşırken, Papa II. Jean Paul, 1990’ların ortalarına kadar bu unvanı desteklemiş, ancak Vatikan’daki itirazlar üzerine kullanmaktan vazgeçmişti.

Yeni doktrinel metin, Meryem’in “Tanrı ile insanlık arasında aracılık eden bir figür” olduğunu belirtiyor.

Metinde, İncil’de yer alan “Meryem’in meleğe verdiği yanıt” hatırlatılıyor:

“Söylediğin gibi olsun.”

Bu ifadeyle, “Meryem’in kurtuluş sürecine insan iradesiyle katkıda bulunduğu, ancak kurtarıcı rolünün yalnızca İsa Mesih’e ait olduğu” vurgulanıyor.