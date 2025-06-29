Venedik’te Jeff Bezos’un düğünü protesto edildi

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un, gazeteci Lauren Sanchez ile yaptığı düğün, sadece magazin dünyasının değil, Venediklilerin de gündemindeydi.

Şehir sakinleri ve aktivistler, düğünün yaratığı sembolik ve fiziksel etkileri protesto etmek üzere sokaklara döküldü.

Venedik’in tarihi sembollerinden Rialto Köprüsü’ne “Bezos’a Yer Yok” yazılı pankartlar asıldı. San Marco Meydanı’na serilen büyük afişte ise milyardere “daha fazla vergi öde” çağrısı yapıldı.

Artan protesto baskısı nedeniyle Bezos ve Sanchez’in düğünün son ve en büyük etkinliği, Venedik’in merkezi yerine daha izole bir bölgede, lagünün doğu tarafında düzenlendi. Eylemleri örgütleyen “Bezos’a Yer Yok” hareketinin önde gelen isimlerinden Tommaso Cacciari, Reuters’a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

“Bezos’un düğünü, Venedik’in bir sahneye, eğlence parkına indirgenmesi fikrini hiç olmadığı kadar açık hale getirdi.”





YÜZLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ

Cumartesi günü yapılan final protestosunda yaklaşık bin kişi, Venedik tren istasyonu önünde toplanarak Rialto Köprüsü’ne kadar 1.5 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Göstericiler ellerinde “Öpücüğe evet, Bezos’a hayır” ve Blue Origin’e gönderme yapan roketli “Bezos’a Yer Yok” pankartları taşıdı.

Protestolar sürerken, bazı yerel siyasetçiler ve işletme sahipleri, düğünün şehir ekonomisine katkı sağladığını savundu. Veneto Bölgesi Valisi Luca Zaia, düğünü “Venedik’in onur duyacağı bir etkinlik” olarak tanımladı.

Bezos ve Sanchez’in üç yerel kuruluşa toplam 3 milyon Euro bağış yaptığı açıklandı. Bu kurumlar arasında UNESCO’nun yerel ofisi, lagün araştırmaları yapan CORILA konsorsiyumu ve Venedik Uluslararası Üniversitesi bulunuyor.

Ancak eleştiriler bununla bastırılamadı. 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Alice Bazzoli, Bezos’un bağışlarının samimi olmadığını savunarak şunları söyledi:

“Bezos, bir yandan milyonlarca euro bağışlıyor ama diğer yandan kirli jetleri ve yatlarıyla şehrin ekosistemini mahvediyor.”





“VENEDİK YAŞANILAMAZ HALE GELDİ”

Venedik’te yaşayan film yönetmeni Andrea Segre ise kentte barınma krizine dikkat çekti.

Segre, “25-35 yaş arasındaki gençler artık burada yaşayamıyor. Bu da çeşitliliği ve sosyal canlılığı öldürüyor” dedi.

Öğrenciler, turistlere yönelik yüksek fiyatlar yüzünden uygun konut bulamadıklarını, yaşam alanlarının adeta el değiştirdiğini dile getirdi. Kentin tarihi merkezindeki nüfus, 50 yıl önce 100 binin üzerindeyken bugün 50 binin altına düşmüş durumda.

Protestolar yalnızca Bezos’un zenginliğiyle değil, siyasi bağlantılarıyla da ilgili. Bezos’un, Donald Trump’a yakınlığı ve Trump’ın kızı Ivanka ile damadı Jared Kushner’in düğüne katılması da eleştirildi.

28 yaşındaki öğrenci Giulia Cacopardo, “Bezos, etrafındaki her şeyi sömürerek elde ettiği mutlak servetin simgesidir” diyerek tepkisini dile getirdi.

Amazon ise İtalya’da da uzun süredir sendikalarla karşı karşıya. Şirket hakkında vergi kaçırma iddiaları nedeniyle 1.2 milyar euroluk soruşturma yürütüldüğü daha önce Reuters tarafından ortaya çıkarılmıştı.

Protesto lideri Tommaso Cacciari, “Bezos tek başına gelse, kürekli bir kayıkla birkaç kişiyle bile gelse protesto ederdim. Çünkü o, Trump’ın yeniden seçilmesine fiilen katkı sundu” dedi.