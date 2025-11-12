Venezuela-ABD gerilimi tırmanıyor: Uçak gemisi bölgeye geldi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Uçak gemisi filosunun, ABD Güney Komutanlığının (USSOUTHCOM) sorumluluk alanına girdiğini duyuran Parnell, “USSOUTHCOM'daki artırılmış ABD kuvvetleri varlığı, ABD'nin güvenliğini ve refahını tehlikeye atan yasa dışı aktörleri ve faaliyetleri tespit etme, izleme ve engelleme kapasitesini artıracaktır. Bu kuvvetler, uyuşturucu kaçakçılığını engellemek ve ulus ötesi suç örgütlerini etkisiz hale getirip ortadan kaldırmak için mevcut kabiliyetleri geliştirecektir" ifadesini kullandı.

USS Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubu, 4 binden fazla denizci ve 9 taktik hava filosundan oluşuyor.

Pentagon, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubunu, 24 Ekim’de USSOUTHCOM sorumluluk alanına gönderdiklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.