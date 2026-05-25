Venezuela’da cezaevi isyanı: Mahkumlar çatıya çıkıp yatakları ateşe verdi

Venezuela’nın Barinas eyaletindeki Injuba Cezaevi’nde mahkumlar ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Kötü muamele gördüklerini ileri süren mahkumlar, cezaevi çatısına çıkarak protesto düzenledi. Olay yerine ek güvenlik güçleri sevk edildi.

Venezuela’nın Barinas eyaletinde bulunan Injuba Cezaevi’nde tansiyon yükseldi. Mahkumlar, cezaevi yönetiminin kötü muamelede bulunduğunu öne sürerek protesto başlattı.

Cezaevi çatısına çıkan mahkumların yatakları ateşe verdiği, olaylar sırasında patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Bazı mahkumlar ise güvenlik güçlerinin kendilerine ateş açtığını iddia etti.

Mahkum hakları alanında çalışan Venezuelan Prison Observatory’nin (OVP) yayımladığı görüntülerde, çok sayıda mahkumun cezaevi çatısında toplandığı görüldü.

Görüntülerde bazı mahkumların “Adalet istiyoruz” sloganları attığı, bir mahkumun ise vücudundaki yaraları gösterdiği aktarıldı. Başka bir mahkumun da “Bize ateş ediyorlar” diye bağırdığı belirtildi.

OVP’ye göre mahkumlar, cezaevinin yeni müdürünün göreve başlamasından bu yana kötü muameleye maruz kaldıklarını savunuyor.

Mahkumlar, şiddet içeren aramalara tabi tutulduklarını, hücre cezasına konulduklarını ve kötü muamele gördüklerini ileri sürdü.

Cezaevi yönetiminden ve hükümet yetkililerinden olaylara ilişkin henüz kamuoyuna açık bir açıklama yapılmadı.

“PROTESTOMUZ BARIŞÇIL”

OVP tarafından paylaşılan bir başka görüntüde, yüzünü güneş gözlüğü ve maskeyle kapatan bir kadın, Venezuela yönetimine seslendi.

Kadın, protestonun barışçıl olduğunu belirterek Cezaevleri Bakanı ile Injuba Cezaevi Müdürü’nün istifasını istedi.

Mahkumlar için ilaç talebinde bulunan kadın, özellikle tüberküloz hastası tutukluların sağlık hizmetlerine erişmesi gerektiğini vurguladı.

Venezuela’daki cezaevleri uzun süredir insan hakları örgütlerinin eleştirilerinin odağında bulunuyor.

OVP, ülkedeki birçok cezaevinde koşulların yasal olarak güvence altına alınması gereken asgari standartları karşılamadığını belirtiyor.

Venezuela Siyasi Tutukluların Özgürlüğü Komitesi de Injuba’daki mahkumlarla dayanışma mesajı yayımladı.

Komite, cezaevlerinde kötü muamele, açlık, hücre hapsi ve insanlık dışı koşulların mahkumlar üzerinde baskı aracı olarak kullanıldığını savundu.

SİYASİ TUTUKLULAR GÜNDEMDE

Venezuela’da cezaevlerindeki koşulların yanı sıra siyasi tutukluların durumu da tartışılıyor. Foro Penal adlı insan hakları kuruluşuna göre ülkede 400’den fazla kişi siyasi gerekçelerle cezaevinde tutuluyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de daha önce Venezuela’da tutuklulara yönelik işkence iddialarına ilişkin bildirimler aldıklarını açıklamıştı.

Injuba Cezaevi’nde yaşanan olayların ardından bölgeye ek güvenlik güçleri sevk edildi. Mahkumların iddiaları, cezaevindeki koşullar ve güvenlik güçlerinin müdahalesine ilişkin sürecin soruşturulması bekleniyor.