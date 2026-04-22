Cumhuriyet Gazetesi Logo
Venezuela’da cezaevinde isyan: 5 mahkum hayatını kaybetti

22.04.2026 00:40:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Miranda eyaletindeki yüksek güvenlikli Yare Cezaevi’nde çıkan isyanda 5 mahkum öldü; olayın nedeni ve ihmal iddiaları soruşturuluyor.

Venezuela'nın Miranda eyaletindeki bir hapishanede çıkan isyanda 5 mahkumun hayatını kaybettiği bildirildi.

Venezuela Cezaevi Hizmetleri Bakanlığından yapılan açıklamada, eyalete bağlı, yüksek güvenlikli Yare Cezaevi'nde mahkumlar arasında çıkan bir tartışmanın isyana dönüştüğü belirtildi.

Açıklamada, olayda 5 mahkumun yaşamını yitirdiği, isyanın kesin nedenlerinin belirlenmesi amacıyla başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

AİLE ZİYARETLERİ ASKIYA ALINDI

Venezuela Cezaevleri Gözlemevi (OVP), Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada ise cezaevinde düzensiz bir durumun sürdüğü ve aile ziyaretlerinin askıya alındığı kaydedildi.

KOMİSYON GÖREVLENDİRİLDİ

Kamu Bakanlığı tarafından yayımlanan kısa açıklamada da "olayın aydınlatılması ve mahkumların haklarının güvence altına alınması" amacıyla bir komisyonun görevlendirildiği duyuruldu.

 

 

 

İlgili Konular: #CEZAevi #Venezuela #isyan