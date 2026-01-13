Venezuela’da yeni tahliye dalgası: 116 kişi serbest bırakıldı

Yerel basında yer alan habere göre, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'in 8 Ocak'ta önemli sayıda kişinin serbest bırakılacağını duyurmasının ardından Cezaevi Hizmetleri Bakanlığı, söz konusu haberi doğruladı.

İnsan hakları örgütleri, aralarında siyasi tutukluların da olduğu 116 kişinin serbest bırakıldığını belirtti.

Böylece 9 Ocak'tan bu yana özgürlüğüne kavuşanların sayısının 133'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Foro Legal adlı sivil toplum kuruluşunun yayımladığı listeye göre, serbest bırakılanlar arasında İspanya ve İtalya vatandaşlığı bulunan kişiler de yer aldı.

Cezaevi Hizmetleri Bakanlığına göre, serbest bırakılan kişiler, ülkenin anayasal düzenini ve istikrarını bozmaya yönelik eylemler nedeniyle hapsedilmişti.

Ulusal Meclis Başkanı Rodriguez, barış arayışları çerçevesinde çok sayıda Venezuelalı ve yabancı uyruklu kişinin serbest bırakılmasını içeren sürecin başlatıldığını duyurmuştu.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum" ifadesini kullanmıştı.