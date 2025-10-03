Venezuela'dan ABD’ye hava sahası ihlali suçlaması: Ülke çapında askeri tatbikat kararı

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler’in (FANB) ve milis güçlerin katılımıyla kapsamlı bir tatbikat başlatıldığını açıkladı.

Maduro, tatbikatın “silah konuşlandırma” değil, komuta ve iletişim sistemlerinin test edilmesi amacıyla yapıldığını belirtti.

“PROVOKASYON” SUÇLAMASI

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, beşten fazla ABD savaş uçağının Maiquetia kenti yakınlarında, kıyıdan sadece 75 kilometre mesafede uçtuğunu açıkladı. Uçakların 35 bin feet irtifada ve 400 knot hızla seyrettiğini belirten Lopez, bunun “kasıtlı bir provokasyon” olduğunu söyledi. Lopez, “Washington’a uyarıyoruz. Venezuela’ya askeri saldırı hatasına düşmeyin” ifadelerini kullandı.

BM’YE TAŞINACAK

Caracas yönetimi, hava sahası ihlali iddiasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Latin Amerika ile Karayip Devletleri Topluluğu’na (CELAC) taşıyacağını duyurdu. Açıklamada ABD, “Latin Amerika’daki barış bölgesini baltalamak ve uluslararası hukuku ihlal etmekle” suçlandı.

KARAYİPLERDE SAVAŞ GEMİLERİ

Venezuelalı yetkililer ayrıca Karayip Denizi’nde ABD savaş gemilerinin varlığını da doğruladı. Savunma Bakanı Lopez, bu manevraların “askeri tehdit, baskı ve şantaj” anlamına geldiğini ifade etti.

Maduro ise tatbikatı “askeri halk gücünü pekiştirme” olarak tanımlayarak, “Venezuela ulusal egemenliğini her koşulda savunacaktır” dedi.