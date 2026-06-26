Venezuela depreminde bilanço ağırlaşıyor: 50 binden fazla kişi kayıp

Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, cuma günü devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin hâlâ kayıp olması nedeniyle ölü sayısının önümüzdeki saatlerde önemli ölçüde artmasının beklendiğini söyledi.

Depremin ardından aileler, kendilerinden haber alamadıkları yakınlarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak yardım çağrısında bulundu. Cuma sabahı itibarıyla 57 bin 287 kişi için kayıp başvurusu yapılırken, bunlardan 49 bin 519'undan henüz haber alınamadığı açıklandı.

Sokaklarda kayıp kişilerin fotoğraflarının yer aldığı ilanlar dağıtılırken, bazı aileler de yakınlarını bulabilmek için isim listelerini elle hazırlayarak arama çalışmalarına katıldı.

Yetkililer, şu ana kadar 235 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 300'den fazla kişinin yaralandığını açıklarken, 50 binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

ENKAZ ALTINDA YAŞAM MÜCADELESİ

Arama kurtarma ekipleri, başkent Caracas ile La Guaira eyaletinde çöken binalarda çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, bazı enkazlardan hâlâ yardım çığlıklarının duyulduğunu belirtti.

Venezuela devlet televizyonu, kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüler yayımladı. Görüntülerde, beton blokların altında mahsur kalan Graciela Mora isimli bir kadının sağ olarak kurtarıldığı görüldü.

Kurtarıldıktan sonra konuşan Mora, "Deprem başladığında kapı kasasına olabildiğince sıkı tutundum" dedi.

TANIKLAR YAŞANAN DEHŞETİ ANLATTI

Caracas'ta sağlık muhabiri olarak çalışan Marian Rieber, deprem sırasında köpeğini merdivenlerden indirdiğini belirterek, "Her şey denizdeki gelgit gibi çok şiddetli şekilde sağa sola sallanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Rieber, "Zemin uzun süre hareket etmeye devam etti. Ardından artçı sarsıntılar başladı" dedi.

Caracaslı gazeteci Tony Frangie Mawad ise deprem sırasında asansörde bulunduğunu söyledi. Asansörün binanın ikinci bodrum katında açılmasının ardından yanındaki iki kişiyle birlikte otoparka koştuklarını anlatan Mawad, "O anda bunun sıradan bir sarsıntı olmadığını anladım. Caracas'ta 1967'den bu yana depremler nedeniyle binaların çöktüğünü görmemiştik" dedi.

Mawad, gördüğü manzarayı 'Gazze gibiydi' sözleriyle tarif etti.

SON 126 YILIN EN GÜÇLÜ DEPREMİ

Uzmanlara göre ikinci deprem, Venezuela'da 1900 yılından bu yana kaydedilen en güçlü depremlerden biri oldu. İki büyük depremin kısa aralıklarla meydana geldiği bu tür sismik olaylar, klasik artçı deprem diziliminden farklı olarak 'ikili deprem (doublet)' olarak tanımlanıyor.

Her iki depremin de yerin yaklaşık 32 kilometreden daha sığ bir derinlikte meydana gelmesi, yıkımın boyutunu artıran en önemli etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Brezilya Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nda görev yapan jeofizikçi Marcos Ferreira, art arda yaşanan iki büyük ve sığ depremin yıkıcı etkiyi önemli ölçüde artırdığını söyledi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ise depremlerin merkez üssünün, Venezuela'nın Karayip kıyısındaki Morón kenti yakınlarında, başkent Caracas'ın yaklaşık 170 kilometre batısında bulunduğunu açıkladı.