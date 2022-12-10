Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya saldırmak ile suçlanan üç kişiye 30 yıl hapis cezası
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik 2018 yılında yapılan saldırı ile suçlanan üç kişi, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, 2018'de başkent Caracas'taki törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü İHA ile saldırı düzenlemekle suçlanan üç kişiye 30 yıl hapis cezası verildi.
AFP'nin haberine göre, Maria Delgado Tabosky, emekli binbaşı Juan Carlos Marrufo ve emekli albay Juan Francisco Rodriguez "terörizm, vatana ihanet ve suç komplosu" suçlarından mahkûm edildi.
AFP'nin kimliğini gizli tuttuğu kaynağa dayandırdığı haberinde, ceza duruşmasının perşembe gecesi başladığını ve cuma gününün erken saatlerine kadar sürdüğünü söyledi.
Maria Delgado Tabosky, Maduro'nun olayla ilgili suçladığı ABD'nin Florida kentinde yaşayan Osman Delgado Tabosky'nin kız kardeşiyken, Carlos Marrufo ise eniştesi.
Aile üyesi, ceza duruşmasının perşembe gecesi başladığını ve cuma gününün erken saatlerine kadar sürdüğünü söyledi.
Daha önce saldırı ile ilgili olarak, aralarında eski muhalif milletvekili Juan Requesens'in de bulunduğu 17 kişi ağustos ayında beş ila 30 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkûm edilmişti.
Nicolas Maduro, 4 Ağustos 2018'de gerçekleşen saldırıyı yara almadan atlamıştı.
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