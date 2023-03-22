Venezuela Devlet Başkanı Maudro, yolsuzluğa karşı mücadele edeceğini söyledi

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 07:58

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 07:58

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Petrol Bakanı Tareck El Aissami'nin Venezuela Petrol Şirketine (PDVSA) yönelik açılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle dün görevi bırakmasından sonra açıklamalarda bulundu.

Başsavcılık ve tüm yetkililerin aktif iş birliğiyle süreci yürüttüğünü belirten Maduro, "Doğru ve büyük bir görev üstlendik, nerede olursa olsunlar, nereden gelirse gelsinler ve neye inanırlarsa inansınlar halktan çalanlarla mücadele edeceğiz" ifadesini kullandı.

Maduro, yolsuzluğa bulaşanların ibret verici bir ceza çarptırılması gerektiğini vurgulayarak, "Suçüstü ortaya çıkardığımız tüm bu mafyaları kökünden kazımak için mutlak iradeye ve karara sahibim. Profesyonel, bilimsel ve dengeli şekilde bir soruşturma yürütülüyor" dedi.

Gözaltına alınanlar içinde devlet kurumlarının üst düzey yetkilileri ve bir milletvekilinin de olduğuna dikkati çeken Maduro, soruşturmanın süreceğini bildirdi.

"HİÇ KİMSE BİZİ DURDURAMAYACAK"

Halkın gerçeği bilmeye hakkı olduğunu dile getiren Maduro, "Herkesin peşine düştük, hukukun üstünlüğü ve adalet çerçevesinde hakikatin ortaya çıkacağından şüphemiz yoktur. Bu mafyayı cezalandırma konusunda gösterdiğimiz gayret ve irade karşısında hiçbir şey ve hiç kimse bizi durduramayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Maduro, Venezuela'nın yurt dışındaki hesaplarında bulunan milyarlarca dolarının ABD yardımı ve eski muhalefet lideri Juan Guaido eliyle gasbedildiğini, aşırı sağcıların adalete hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan PDVSA'ya yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişilerinin sayısının 19'a çıktığı bildirildi.