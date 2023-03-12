Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD'ye sert sözler: 'Tarihsel bir çöküş'

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, ABD'yi hedef aldı. Maduro, "ABD emperyalizmi tarihsel bir çöküş içerisinde" ifadesinde bulundu.

Xinhua
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 11:58
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD'ye sert sözler: 'Tarihsel bir çöküş'
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Latin Amerika, Karayipler ve dünyanın geri kalanındaki hegemonyasının çöküş içerisinde olduğunu söyledi.

Maduro Cumartesi günü Caracas merkezli Arjantin medyasına verdiği röportajda, "ABD imparatorluğu tarihsel bir çöküş içinde ve artık Latin Amerika ve Karayipler halkının iyiliği için sunabileceği hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi yok. Aksine, tüm politikaları çağdışı" dedi.

Maduro ayrıca, Beyaz Saray tarafından desteklenen ve "Latin Amerika toplumlarında hoşgörüsüzlük ve nefret yaratmaya yönelik anti-demokratik, totaliter, dışlayıcı ve ideolojikleştirilmiş projeleri" finanse etmeye ve ilerletmeye çalışan aşırı sağcı gruplardan oluşan "genişleyen bir dalga hala var" diye uyarıda bulundu.

Maduro, Venezuela'nın zor zamanlara direnmeyi ve "çok kutuplu ve çok merkezli yeni bir dünya ve insanlık için ortak bir kader" inşa etmeye katkıda bulunmayı başardığını vurguladı. Venezuela lideri, "ABD emperyalistleri ve aşırı sağcı güçler, Maduro'yu yok ederek Venezuela'nın Bolivarcı ve devrimci projesini yok edeceklerine inanıyorlar. Yanılıyorlar, hem de çok yanılıyorlar" diye ekledi.


Venezuela Nicolas Maduro ABD

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