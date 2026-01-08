Venezuela İçişleri Bakanı acı bilançoyu duyurdu

Caracas yönetimi daha önce ölü sayısına ilişkin resmi bir rakam açıklamamıştı. Ancak Venezuela ordusu, saldırıda ölen askerlerden 23’ünün ismini içeren bir liste yayımladı.

Venezuela makamları, Maduro’nun güvenliğinden sorumlu birliklerin büyük bölümünün soğukkanlılıkla öldürüldüğünü açıkladı.

CARACAS'TA AĞIR BİLANÇO

Öte yandan Küba, Venezuela’daki ABD operasyonu sırasında kendi askeri ve istihbarat personelinden 32 kişinin öldüğünü duyurdu.

Venezuela İçişleri Bakanı ise ABD saldırılarında 100 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Amerikan özel kuvvetleri 3 Ocak 2026'da, Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun konutunu silah zoruyla basarak ve çok sayıda askeri öldürerek, seçilmiş Cumhurbaşkanını yasa dışı bir biçimde ABD'ye kaçırmıştı.

MADURO VE EŞİNİN DURUMU

Cabello, ABD'nin kanlı baskını ile kaçırılan Maduro’nun eşi Cilia Flores’in yürümekte zorlanacak şekilde yaralandığını, kaburgalarından darbe aldığını, Maduro’nun ise bacağından yaralandığını açıkladı.

Öte yandan, Venezuela’nın geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, saldırıda hayatını kaybeden askerler için Salı günü bir haftalık ulusal yas ilan etti.

İçişleri Bakanı Cabello, devlet televizyonunda yayımlanan haftalık programında Rodriguez’i 'cesur' sözleriyle övdü.