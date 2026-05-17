Venezuela, Maduro’ya yakın isim Alex Saab’ı yeniden ABD’ye teslim etti

Venezuela makamları Cumartesi günü yaptıkları açıklamada, eski Sanayi Bakanı Alex Saab’ın ABD’ye teslim edildiğini duyurdu.

Venezuela Göç İdaresi tarafından yayımlanan açıklamada, “Kolombiya vatandaşı Alex Naim Saab Moran’ın 16 Mayıs 2026 tarihinde sınır dışı edildiği” belirtildi.

Açıklamada, Saab hakkında ABD’de çeşitli suçlamalar bulunduğu ve bu dosyaların “uzun süredir kamuoyunda bilindiği” ifade edildi.

EN KRİTİK İSİMLERDEN BİRİYDİ

Kolombiyalı iş insanı Alex Saab, Hugo Chavez döneminin son yıllarında Venezuela yönetimiyle yakın ilişkiler kurmuş, daha sonra Nicolás Maduro hükümeti adına geniş çaplı ithalat ağlarını yöneten kilit isimlerden biri haline gelmişti.

Saab ayrıca, uluslararası yaptırımlar altında bulunan Venezuela hükümetinin dış ticaret ve finans operasyonlarında önemli bir aracı olarak görülüyordu.

Özellikle devlet destekli gıda programları kapsamında yapılan ithalatlardan sorumlu olan Saab’ın adı, geçmişte yolsuzluk iddialarıyla da gündeme gelmişti.

İKİNCİ KEZ ABD’YE GÖTÜRÜLDÜ

Alex Saab ilk kez 2020 yılında Yeşil Burun Adaları’nda kara para aklama ve yolsuzluk suçlamaları kapsamında gözaltına alınmıştı.

Daha sonra ABD’ye teslim edilen Saab, 2023 yılında Washington ile Caracas arasında gerçekleştirilen mahkum takası kapsamında serbest bırakılmıştı.

Maduro yönetimi, serbest bırakılmasının ardından Saab’ı yeniden hükümette görevlendirmişti.

Ancak Nicolás Maduro’nun Ocak ayında Caracas’ta ABD tarafından gözaltına alınmasının ardından, geçici devlet başkanı Delcy Rodríguez’in Saab’ı tüm görevlerinden aldığı belirtildi.

ANAYASA TARTIŞMASI GÜNDEMDE

Venezuela Anayasası, ülke vatandaşlarının başka devletlere teslim edilmesini yasaklıyor.

Ancak Venezuela makamları, Alex Saab’ı Venezuela vatandaşı değil “Kolombiya vatandaşı” olarak değerlendirerek sınır dışı işlemi gerçekleştirdi.

Saab’ın ABD’de hangi suçlamalar kapsamında yargılanacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.