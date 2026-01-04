Venezuela sonrası Trump'ın hedefinde hangi ülkeler var?

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun yakalandığını duyurduğu açıklamanın ardından, Meksika, Kolombiya ve Küba liderlerine yönelik sert mesajlar verdi.

Trump’ın açıklamaları, bölgede yeni gerilimlerin habercisi olarak değerlendirildi.

Trump, Fox & Friends programında yaptığı açıklamada, Venezuela’ya yönelik askeri müdahalenin Meksika için bir uyarı olmadığını söylese de, “Meksika konusunda bir şeyler yapılması gerekecek” ifadelerini kullandı.

Trump, ülkenin karteller tarafından yönetildiğini öne sürdü.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum Pardo ile kişisel ilişkilerinin iyi olduğunu söyleyen Trump, “Kendisiyle çok dostaneyiz, iyi bir kadın. Ama Meksika’yı o yönetmiyor, karteller yönetiyor” dedi.

Trump, Meksika’yı ABD’nin güney sınırından yasa dışı göç ve uyuşturucu akışına göz yummakla da suçladı.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum ise yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin Venezuela’daki askeri müdahalesini “şiddetle kınadıklarını ve reddettiklerini” belirtti.

Sheinbaum, Washington yönetimine Venezuela hükümeti ve halkına yönelik “tüm saldırgan eylemleri durdurma” çağrısında bulundu.

KOLOMBİYA LİDERİNE AĞIR SUÇLAMALAR

Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’yu da hedef aldı.

Petro’nun ülkede kokain üretim tesisleri bulunduğunu savunan Trump, “Evet, ilk söylediğimin arkasındayım: O kokain üretiyor” ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu uyuşturucunun ABD’ye gönderildiğini iddia ederek, “Bu yüzden dikkatli olması gerekiyor” dedi.

Açıklamalarını Florida’daki Mar-a-Lago’da yapan Trump, Maduro’yu da “narko-terörist” olarak niteledi.

Trump, haftalar önce de Petro’yu “sorun çıkaran biri” olarak tanımlamış ve “dikkatli olması gerektiğini” söylemişti.

Petro’nun, Venezuela operasyonuna ilişkin ABD’yi sosyal medya üzerinden sık sık eleştirdiği biliniyor.

KÜBA DA HEDEFTE

Trump, Venezuela’ya petrol desteği sağlayan ve Maduro’ya güvenlik görevlileri gönderen Küba’yı da sert sözlerle eleştirdi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel’i hedef alan Trump, ülkeyi “başarısız bir devlet” olarak tanımladı.

“Küba şu anda çok iyi durumda değil. Bu sistem Küba için iyi bir sistem olmadı. İnsanlar yıllardır büyük acılar çekti” diyen Trump, Küba konusunun da ilerleyen dönemde ABD gündeminde yer alacağını söyledi.

Trump, Küba’dan ABD’ye göç etmek zorunda kalanlara da yardım edilmesi gerektiğini savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Küba yönetimine yönelik eleştirilerini sertleştirdi. Rubio, komünist Küba rejimini “beceriksiz ve yaşlı adamlar tarafından yönetilen bir felaket” olarak nitelendirdi.