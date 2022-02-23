Venezuela’da askeri helikopter düştü

Venezuela’da askeri helikopterin boş bir araziye düşmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirdi, 2 asker ise yaralandı. Düşmesinin ardından alevler içinde kalan helikopterdeki 2 pilot çevredekiler tarafından son anda yaralı olarak kurtarıldı.

İHA
23 Şubat 2022 Çarşamba, 21:35
Venezuela’da askeri helikopter düştü
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Venezuela’nın Barquesimeto şehrinde dün Mi-17 tipi askeri kargo helikopteri boş bir araziye düştü. Kazada, 2 asker hayatını kaybetti, 2 asker ise yaralandı.

Görgü tanıkları, helikopterin arızalandığını ve iniş yapmaya çalıştığı sırada düştüğünü ifade etti.

PİLOTLAR SON ANDA KURTARILDI

Helikopterin düşmesinin ardından çevredeki vatandaşlar olay yerine koşarak, alevler içinde kalan 2 pilotu son anda yaralı olarak kurtardı.

Helikopterin içinde sıkışan 2 askerin ise yaşamını yitirdiği ifade edildi. Kazada yaralanan pilotlar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 

MADURO AÇIKLAMA YAPTI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaşanan kaza sonrası açıklama yaparak, kaza sonrası askerlerin yardımına koşan yurttaşlara da teşekkür etti. 

Yaşanan kazanın nedeni henüz belirlenemezken, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. 


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