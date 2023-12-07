Venezuela'da çok sayıda muhalif hakkında yakalama kararı

Yayınlanma: 07.12.2023 - 08:47

Güncelleme: 07.12.2023 - 08:47

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, açıklamasında, 13 muhalif hakkında, "kara para aklamak, vatana ihanet, devleti ekonomik zarara uğratmak ve komplo kurmak" suçlamalarıyla "yakalama kararı" çıkarıldığını bildirdi.

ABD'de yaşayan eski Ulusal Meclis Başkanı (AN) muhalif lider Juan Guaido hakkındaki yakalama kararını hatırlatan Saab, uluslararası işbirliğiyle bu kişilerin ülkeye iade edilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Yakalama kararı çıkarılanların arasında, ülkede gelecek yıl düzenlenmesi planlanan genel seçimlerde muhalefetin devlet başkanı adayı olması öngörülen Maria Corina Machado'nun ekibinden kişilerin de olduğu kaydedildi.

Karara "sert" tepki gösteren muhalif Machado, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini eleştirdi.

Machado, "Bunlar zaten belli olan şeylerdir. Tekrar edeceğim, bizim rotamız yurttaş örgütlenmesinin rotasıdır. Bizi özgür ve rekabete dayalı seçimlerin yapılacağı rotaya taşıyacak. Bu örgütün tüm üyeleri kendini bu göreve adamıştır. Bu, yenilgiye uğrayacağını bilen bir rejimin çaresizce çırpınışıdır. Korku, felaket ve moral bozukluğu yaratacaklarına inanıyorlarsa bilmenizi isterim ki yanılıyorlar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Hugo Chavez döneminin bakanlarından Andres Izarra ve Rafael Ramirez hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Juan Guaido, uluslararası konferansa katılmak için 25 Nisan’da gittiği Kolombiya'ya alınmayarak sınır dışı edilmişti.

Kolombiya’da da ülkesindekine benzer bir durumla karşılaştığını söyleyen Guaido, ABD’nin araya girmesi ile sorunsuz şekilde çıkışından dolayı da memnun olduğunu dile getirmişti.

Muhalif lider Guaido, 23 Ocak 2019'da kendisini Venezuela'nın "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Venezuela'da 7 Aralık 2020'de yapılan parlamento seçimlerini Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümet koalisyonu kazanmış, Guaido liderliğindeki muhalefet ise seçimleri boykot etmişti.