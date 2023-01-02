Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD'ye çağrı: Normalleşmeye tamamen hazırız

02 Ocak 2023 Pazartesi, 12:31

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, uluslararası gelişmeler ile iç siyaset ve ekonomide karşılaşılan zorlukları Telesur kanalına değerlendirdi.

Nicolas Maduro, yönetiminin, Venezuela'da "bugün var olan uyum, barış ve bir arada yaşama ortamını pekiştirdiğini" söyledi.

Maduro, kendisine yönelik darbe girişimlerinin başarısız olmasıyla ilgili olarak, "bunun gerçekle teması olmayan bir politikanın uygulanmasının ürünü olarak patladığını" çünkü "Venezuela'da gerçekliğe dayanmayan ya da kök salmayan paralel hükümetler, paralel güçler dayatmaya çalıştıklarını" savundu.

Venezuela'nın enerji kaynaklarına değinen Maduro, "Dünyadaki tüm enerji şirketlerine bir mesaj gönderiyorum; Venezuela, dünyanın en büyük sertifikalı petrol rezervlerine sahip ve dünyanın dördüncü büyük gaz rezervlerine sahiptir. Venezüuela bir enerji gücüdür, hiç kimse ama hiç kimse bizi dünya enerji denkleminden çıkaramayacaktır. Biz enerjinin merkezindeyiz, OPEC'in kurucularıyız ve OPEC-Plus'ın kurucuları ve liderleri arasındayız" dedi.

'ÇOK KUTUPLU DÜNYA DÜZENİ' VURGUSU

Maduro, "her zaman çok kutuplu, çok merkezli bir dünyanın, farklı kalkınma kutuplarının, güç merkezlerinin ve dünyanın tüm bölgelerine eşlik eden merkezlerin inşasını savunduklarını" aktardı.

Maduro, "Hiç kimse iki ya da üç ülkeden dünyanın yönetilebileceğine, halkların boyunduruk altına alınabileceğine inanamaz. Asya, Pasifik, Afrika, Latin Amerika ve Karayipler gibi çok güçlü bölgeler, dünya gücünün merkezleri haline gelen ülkeleri barındırıyor. Dünyada gücü yeniden dağıtan yeni bir jeopolitiğin zamanıdır. Bu çağın doğuşunu görüyoruz, Ukrayna'daki bu savaş, ortaya çıkacak olan yeni bir dünyanın doğum sancılarının bir parçasıdır" diye konuştu.

"ABD İLE NORMALLEŞMEYE HAZIRIZ"

Venezuela'nın ABD ile ilişkilerini normalleştirmeye "tamamen hazır" olduğunu duyuran Maduro, "Venezuela, ABD yönetimi ve daha sonra ülkeyi yönetebilecek kişilerle diplomatik, konsolosluk ve siyasi ilişkilerin normalleşmesi sürecine doğru ilerlemeye hazır ve tamamen hazır" dedi.

Maduro, Avrupa Birliği ile "işlerin yolunda gittiğini" belirterek, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile "kalıcı bir diyalog" olduğunu dile getirdi.