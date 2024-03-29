Venezuela'dan ABD'ye suçlama: İtibarsızlaştırmaya çalışıyor

Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:19

Güncelleme: 29.03.2024 - 09:19

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, ABD'ye tepki göstererek, "ABD, ülkedeki devlet başkanlığı seçimini itibarsızlaştıramaya çalışıyor. Venezuela, ABD hükümetinin 27 Mart 2024 tarihli ülkedeki devlet başkanlığı seçimine ilişkin sözlerini kategorik olarak reddediyor" ifadesini kullandı.

Venezuela hükümetinin muhalefet ile yapılan Barbados Anlaşması hükümlerine "tam" olarak bağlı kaldığını dile getiren Gil, "Ülkedeki her ideoloji ve görüşten, 12'si muhalefet olmak üzere 13 devlet başkanı adayının başvurusu kabul edildi. Ulusal düzeyde 37 parti seçime katılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gil, Venezuela demokrasisini hedef alan tüm aşırılıklara karşı mücadeleye devam edeceklerini ve onları bir kez daha yenilgiye uğratacaklarını aktardı.

ABD hükümetinden dün yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinden 28 Temmuz'daki devlet başkanlığı seçimine tüm muhalefet adaylarının katılma isteğine onay vermesi talep edildi.

Ana muhalefetin ilk adayı Maria Corina Machado'ya 15 yıl siyasi yasak getirilmesi üzerine Demokratik Üniter Platformu (PUD), onun yerine 22 Mart'ta 80 yaşındaki Corina Yoris'i açıklamıştı.

PUD'un X hesabından 26 Mart'ta yapılan açıklamada, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE), 28 Temmuz'daki seçimlere ilişkin adayların başvuru süresi bitmesine rağmen Corina Yoris'in başvurusunu onaylamadığı belirtilmişti.

Yoris, 25 Mart'taki basın toplantısında, hem elektronik ortamda hem de şahsen kayıt olma girişimlerinin başarısız olduğunu belirterek, sadece kendisinin değil aday olmak isteyen herkesin adlarının reddedildiğini söylemişti.

Latin Amerika'daki 7 ülke, Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılacağı açıklanan devlet başkanı seçimiyle ilgili "endişeli" olduklarını duyurmuştu.

Brezilya ve Kolombiya da Venezuela'daki devlet başkanı seçimi için muhalefetin gösterdiği adayların CNE tarafından onaylanmamasını eleştirmişti.

PUD'dan dün yapılan açıklamada ise Venezuela'nın eski Arjantin ve Cezayir Büyükelçisi Edmundo Gonzalez'in "geçici olarak" devlet başkanı seçimi için kaydının yaptırıldığı bildirilmişti.