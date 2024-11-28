Venezuela'dan ABD'ye tepki: İç sorunları örtbas etmeye çalışıyor

Yayınlanma: 28.11.2024 - 09:49

Güncelleme: 28.11.2024 - 09:49

Venezuela hükümeti, internet sitesinden yaptığı açıklamada, ABD’nin iktidar partisine yakın üst düzey kişilere yönelik yaptırımlarını kınadı.

Açıklamada, ABD’nin tek taraflı baskıcı kararlarına boyun eğilmeyeceği vurgulanarak, "Bu, bencil, hatalı ve çaresiz bir hükümetin eylemidir. ABD hükümetinin kendi içindeki seçim başarısızlığını ve sosyal krizi gizlemeye yönelik bir çaba olarak görüyoruz. ABD, bu yaptırımlarla ülkesindeki iç sorunları örtbas etmeye çalışıyor" ifadesine yer verildi.

Venezuela hükümeti, ABD’nin bu yaptırımlarla halktan destek bulamayan bir grubu desteklemeyi amaçladığını belirterek, "Bu politikalar, Venezuela'da demokrasiyi teşvik etmekten ziyade, başarısız rejim değişikliği politikasını sürdürmek için bir grup faşiste son bir nefes vermeyi hedefliyor" denildi.

ABD’nin yaptırım uyguladığı Venezuelalı üst düzey kişiler arasında Devlet Başkanlığı Ofisi Bakanı Aníbal Coronado, İletişim Bakanı Freddy Nanez, Cezaevi Hizmetleri Bakanı Julio García Zerpa, Bolivarcı Ulusal Muhafızlar, Bolivarcı Ulusal Polis, Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) ve Askeri Karşı İstihbarat Genel Müdürlüğü (DGCIM) mensupları bulunuyor.

VENEZUELA'DAKİ SEÇİMLER

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimleri düzenlenmişti. Venezuela Seçim Konseyi'nin açıkladığı sonuçlara göre, Devlet Başkanı Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanlığı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki G20 Liderler Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, şu anda İspanya’da yaşayan muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez’i Venezuela’nın seçilmiş devlet başkanı olarak tanıdıklarını duyurmuştu.