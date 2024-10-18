Venezuela'da 'ajan' operasyonu: 3'ü ABD'li 5 kişi gözaltında
Venezuela hükümeti, temmuzdaki tartışmalı başkanlık seçimlerinin ardından "hükümet karşıtı faaliyetlerde bulundukları ve ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik komplo planına karıştıkları" iddiasıyla 3 ABD, 1 Peru ve 1 Bolivya vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.
Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı eylemlerde bulundukları iddiasıyla 5 yabancının gözaltına alındığını duyurdu.
Gözaltına alınanlardan 3'ünün ABD, diğer ikisinin ise Peru ve Bolivya vatandaşı olduğunu bildiren Cabello, bu kişilerin terör faaliyetleriyle bağlantılı olduğu iddialarını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadı.
Venezuela'da eylül ayında da 3 ABD, 2 İspanyol ve 1 Çekya vatandaşının, Maduro'ya suikast hazırlığı içinde olmak iddiasıyla tutuklandığı bildirilmişti.
Etiketler: #Venezuela #Ajan
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