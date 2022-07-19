4 yaşındaki çocuk babasını tutuklayan polislere silah doğrulttu

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ABD'nin Utah eyaletinde bir McDonalds şubesinde olay çıkaran baba, olay yerine çağrılan polislere direnirken, 4 yaşındaki oğlu, babasının silahını çekip polislere doğrulttu. Çocuğun elinden alınırken ateş alan silah, şans eseri kimseyi yaralamadı.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 18:57

ABD'nin Utah eyaletindeki Salt Lake kentinde, geçen şubat ayında bir McDonalds'ın araç servisi bölümünde Jhonson isimli baba, siparişini düzeltmelerini talep ederek çalışanlara silah çekti. Çalışanlar, sipariş düzeltilirken Jhonson'ın bekleme alanına geçmesini isteyerek polisler ile irtibata geçti.

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