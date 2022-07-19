4 yaşındaki çocuk babasını tutuklayan polislere silah doğrulttu

19 Temmuz 2022 Salı, 18:57

ABD'nin Utah eyaletindeki Salt Lake kentinde, geçen şubat ayında bir McDonalds'ın araç servisi bölümünde Jhonson isimli baba, siparişini düzeltmelerini talep ederek çalışanlara silah çekti. Çalışanlar, sipariş düzeltilirken Jhonson'ın bekleme alanına geçmesini isteyerek polisler ile irtibata geçti.

Haberin devamı

