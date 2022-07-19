4 yaşındaki çocuk babasını tutuklayan polislere silah doğrulttu
ABD'nin Utah eyaletinde bir McDonalds şubesinde olay çıkaran baba, olay yerine çağrılan polislere direnirken, 4 yaşındaki oğlu, babasının silahını çekip polislere doğrulttu. Çocuğun elinden alınırken ateş alan silah, şans eseri kimseyi yaralamadı.
ABD'nin Utah eyaletindeki Salt Lake kentinde, geçen şubat ayında bir McDonalds'ın araç servisi bölümünde Jhonson isimli baba, siparişini düzeltmelerini talep ederek çalışanlara silah çekti. Çalışanlar, sipariş düzeltilirken Jhonson'ın bekleme alanına geçmesini isteyerek polisler ile irtibata geçti.
Video Haberler
- Yolcu uçağı takla attı, alevler içinde kaldı
- Pınar Gültekin ölümünün ikinci yılında anılıyor
- Babasını tutuklayan polislere silah doğrulttu
- Çekmeköy'de hareketlilik büyüyor
- '24 saat içinde tekrar yürürlüğe koyacağız'
- Trafik kazası sonrasında sürücüler arasında kavga
- Göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın konuştu
- 11 yerinden bıçaklandı: Mesleğini bıraktı
- Raporu eleştirdi, iktidara sert çıktı: 'Utanç verici'
- İstanbul'da korkunç olay: Yol kenarında ceset bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- e-Devlet'e girenler şaştı kaldı
- Soylu’nun kuzeni hayatını kaybetti
- Üniversitelerin kontenjanları açıklandı
- 'Ah Canikli ah! Pişmanlığa hazır mısın?'
- 'Silahlar konuşmaya başladı'
- İmamoğlu davasında kritik iddia
- Napoli, Koulibaly'nin yerini Ostigard'la doldurdu
- Napoli'den Kim Min-Jae açıklaması!
- 'SBK, rüşvet verdiği herkesi kayda almış!'
- İmamoğlu'nun aile mezarlığına saldırı