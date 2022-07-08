ABD'de gökyüzü 'yeşile' döndü

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ABD’nin Güney Dakota eyaletinde yer alan Sioux Falls’ta fırtınanın etkisi ile gökyüzü yeşile döndü. Kameralara yansıyan o görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

İHA
08 Temmuz 2022 Cuma, 11:18

Güney Dakota eyaletinde yer alan Sioux Falls’ta 5 Temmuz’da derecho fırtınasının etkili olması ile gökyüzü yeşile döndü. Gökyüzünün rengi, bölge sakinlerini şaşkına uğratırken, görüntüler ve fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu.

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