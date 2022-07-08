ABD'de gökyüzü 'yeşile' döndü

ABD’nin Güney Dakota eyaletinde yer alan Sioux Falls’ta fırtınanın etkisi ile gökyüzü yeşile döndü. Kameralara yansıyan o görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

İHA
08 Temmuz 2022 Cuma, 00:03
ABD'de gökyüzü 'yeşile' döndü
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Güney Dakota eyaletinde yer alan Sioux Falls’ta 5 Temmuz’da derecho fırtınasının etkili olması ile gökyüzü yeşile döndü. Gökyüzünün rengi, bölge sakinlerini şaşkına uğratırken, görüntüler ve fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu.

'MAVİ IŞIK, KIRMIZI VE SARI IŞIKLA BİRLEŞTİ'

Uzmanlar, gökyüzünün neden yeşile döndüğünün net olmadığını ancak, temel nedenin bulutların çok fazla su taşıması nedeniyle mavi ışık yayma eğiliminde olduğunu ve mavi ışığın gün batımından gelen kırmızı ve sarı ışıkla birleştiğinde gökyüzünün yeşile döndüğü üzerinde duruyor.

30 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada ise, derecho fırtınasının etkili olduğu Güney Dakota, Minnesota ve Iowa’da yaklaşık 30 bin kişinin saatlerce elektriksiz kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu fırtınanın saatte 93 kilometre rüzgar hızına sahip olduğu ifade edildi.


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