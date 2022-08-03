Balıkçı gemisi yan yattı, 3 kişi suya düştü

Abone Ol google-news

Hindistan’ın Kerala eyaleti açıklarında yan yatan balıkçı gemisinden 3 kişi suya düştü. Balıkçılar, başka bir balıkçı gemisi tarafından kurtarıldı.

İHA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:17

Hindistan’ın Kerala eyaletine bağlı Kollam açıklarında korku dolu anlar yaşandı. Şiddetli fırtınaya yakalanan bir balıkçı teknesi yan yattı.

balıkçı balıkçı teknesi Hindistan

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler