Balıkçı gemisi yan yattı, 3 kişi suya düştü

Hindistan’ın Kerala eyaleti açıklarında yan yatan balıkçı gemisinden 3 kişi suya düştü. Balıkçılar, başka bir balıkçı gemisi tarafından kurtarıldı.

İHA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:46
Balıkçı gemisi yan yattı, 3 kişi suya düştü
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Hindistan’ın Kerala eyaletine bağlı Kollam açıklarında korku dolu anlar yaşandı. Şiddetli fırtınaya yakalanan bir balıkçı teknesi yan yattı.

Gemiden 3 kişi suya düşerken, o anlar amatör kameraya yansıdı. Arkadan gelen diğer teknenin suya düşenleri kurtarmasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Kerala’da 31 Temmuz’dan itibaren aralıksız süren yağışlar nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi.


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