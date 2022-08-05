Beyaz Saray'ın yanına yıldırım düştü: 4 yaralı

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ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'ın yakınındaki parka yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İHA
05 Ağustos 2022 Cuma, 10:05

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'ın yakınındaki Lafayette Park'ına yıldırım düştü.

Yıldırım ABD

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