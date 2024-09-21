Erdoğan’dan Esad açıklaması:

Erdoğan’dan Esad açıklaması:
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Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesi konuştu. Erdoğan, "Esad'la görüşme irademizi ortaya koyduk. . Biz buna hazırız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2024 Cumartesi, 17:48

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