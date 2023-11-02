Hamas, İsrail tankını böyle imha etti
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Zeytun Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait tankları sıfır mesafeden hedef aldığı çatışmanın görüntülerini yayınladı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki kara operasyonları sınırlı şekilde devam ederken, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’ndeki El Zeytun Mahallesi’nin doğusunda İsrail güçlerine ait zırhlı araçları düzenlediği saldırılara ait yeni görüntüler paylaştı.
İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yayınlanan görüntülerde, tünellerden çıkan İzzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinden birinin elindeki patlayıcı cihazı İsrail tankının yanına kadar giderek üzerine bıraktığı ve diğer bir üyenin ise patlamanın ardından tankı roketle vurduğu görüldü. İsrail tankından vurulmasının ardından alevler yükseldi.
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